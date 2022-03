Norske kinoer viser film om Klitsjko-brødrene til inntekt for ukrainske krigsofre

Filmen om Klitsjko-brødrene fra 2011 skal vises på norske kinoer tirsdag 6. april til inntekt for ukrainske flyktninger. Her Vitali Klitsjko, ordfører i Kyiv, og broren Wladimir Klitsjko på en pressekonferanse i hovedstaden 23. mars. De fortalte da om at 264 sivile var drept i krigen i hovedstaden så langt, blant dem fire barn. (Vadim Ghirda/AP)