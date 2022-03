«Morbius»: En stusslig blodsuger

---

2

FILM

«Morbius» (2 av 6)

Regi: Daniel Espinosa.

USA – 2022

---

Si hva du vil om Jared Leto, men han har hatt maks uflaks med superheltrollene sine. Mesteparten av Jareds innsats som Jokeren i «Suicide Squad» (2016) ble etterlatt på klippebordet, og nå spiller han hovedrollen i nok en superheltfilm som er klippet helt i stykker. Leto har fått mye hånlig hets for sitt utstuderte metodeskuespill, men han er det minste problemet i «Morbius». En spektakulært mislykket filmatisering av Marvel-tegneserien om «den levende vampyren» Michael Morbius, som i kjent Sony-stil bærer sterkt preg av studioinnblanding, manusproblemer og mye fikling på klippebordet. For dette er ikke en ekte Marvel-film, men et resultat av at rettighetene til flere tegneseriefigurer ble solgt på billigsalg mot slutten av nittitallet.

Sony endte opp med lisensen til figurene rundt «Spider-Man», og akter åpenbart å lage filmer med dem alle sammen. Så etter de skuffende «Venom»-filmene får vi enda et feilvurdert kompromiss om en av Edderkoppens erkefiender. Innspillingen av «Morbius» var overstått innen Marvel-sjefen Kevin Feige tok over den kreative styringen på Sonys superhelter, så dette er en etterlevning fra en annen tidsalder. En tid da man gjerne startet produksjonen uten et ferdig manus, rutinemessig overkjørte regissørene og klippet ned filmene til lavere aldersgrenser for å øke inntektspotensialet.

Jared Leto spiller tittelrollen i supervampyrfilmen «Morbius». (Sony/SF Studios )

Opptakene av «Morbius» ble fullført tilbake i 2019, og kinopremieren utsatt fem ganger. Offisielt på grunn av Covid-restriksjoner. Mindre offisielt: trolig på grunn av problemer i kulissene. En omfattende runde med omfilminger fant sted i 2019, og flere nye scener ble deretter spilt inn i 2021 – så mye tyder på at dette var en film som i utgangspunktet slett ikke fungerte. Flere av øyeblikkene i de første trailerne er ikke lengre med i den ferdige filmen, som er så redigert ned til beinet at kun skjelettet av historien gjenstår. Den svenske regissøren Daniel Espinosa («Snabba cash», «Life») strever skikkelig med å iscenesette en skrekkfilm om supervampyrer på blodfattig PG-13-aldersgrense, der alle actionscenene må forkle hva som egentlig skjer med kaotisk redigering og grøtete digitaleffekter. Men det største problemet er manuset, som er bygget opp av de mest forutsigbare, lettvinte, late løsningene og preget av helt håpløs dialog.

I små glimt ser vi konturene av filmen Espinosa hadde ambisjoner om å lage; som mest åpenbarer seg i den første halvtimen. Her får vi opprinnelseshistorien til Dr. Michael Morbius (Jared Leto), en biolog som er så genial at han takker nei til Nobel-prisen og kan snakke flytende norsk (til en livvakt spilt av Aksel Hennies fetter Kalle). Som foreldreløs gutt med en sjelden blodsykdom vokste Michael opp på en barneklinikk styrt av farsfiguren Emil (Jared Harris), sammen med sin jevngamle surrogatbror Milo (Matt Smith). Sistnevnte er heldigvis en søkkrik arving, som finansierer Michael Morbius’ eksperimenter for å komme opp med en kur for blodsykdommen deres. Morbius’ løsning er genspleiset DNA fra vampyrflaggermus. Så det sier seg selv at han forvandles til en slags vampyr, og sikkert samtidig forårsaket hele Covid-pandemien.

Jared Leto i «Morbius». (Sony/SF Studios )

Mens Morbius prøver å livnære seg på syntetisk bloderstatning, forvandles surrogatbroren Milo til en rabiat vampyr som foretrekker ferskpresset menneskeblod drukket rett fra krana. Vampyrdesignet er i tråd tegneseriene (minus det metroseksuelle spandex-kostymet og flippskjegget), men virker lattervekkende overført til film og minner mest om noe vi kunne ha sett i en lavbudsjettproduksjon fra nittitallet. Jared Leto underspiller dempet til ham å være, som om han helst vil unngå å rette unødig oppmerksomhet mot seg selv i en film han allerede skjønner vil bli en flopp. Noen øyeblikk er ufrivillig komiske, men for det meste er «Morbius» bare totalt uengasjerende. Ikke et eneste av de følelsesmessige poengene lander, uansett hvor mange av rollefigurene som ofres på veien. «Doctor Who»-veteranen Matt Smith prøver å ha det litt moro med rollen som blodsugende superskurk, men blir aktivt motarbeidet av manuset hele veien.

Man ender ikke opp med en film som dette uten at mye har gått skrekkelig galt bak scenene, og jeg ser frem til å lese de uunngåelige nettartiklene om hva som forårsaket denne trøblete produksjonen. Et par bonusscener under slutteksten legger opp til en fortsettelse der Morbius slår seg sammen med en av skurkene fra «Spider-Man»-serien, i et desperat forsøk på å gjenopplive Sonys lenge planlagte «The Sinister Six»-prosjekt. En film om nettspinnerens russiske erkefiende «Kraven the Hunter» er allerede under innspilling og spikret for kinopremiere neste sommer - men sånn som tingene ligger an kan det nok drøye litt før den kommer.