«Beskytteren»: Ungdommens råskap

FILM

«Beskytteren»

Regi: Derek Tsang

Kina/Hongkong – 2019

---

Ingen har større kapasitet for ondskap enn tenårige skolepiker. Særlig ikke dem som er alet opp i et totalitært styresett dominert av sosial darwinisme, underkastelse og maktmisbruk. Det føles som et lite mirakel at Derek Tsangs «Beskytteren» overhode slapp igjennom nåløyet til den strenge statssensuren. Men det krevde sin kamp. Like før den planlagte verdenspremieren på Berlin-festivalen tilbake i 2019 ble filmen i siste liten plutselig stanset og inndratt. Dette var tilfeldigvis året den stolte folkerepublikken fylte syttiårsjubileum, så kinesiske myndigheter forventet at media ville være dominert av entusiastisk nasjonalstolthet og militærparader. De slo ekstra hardt ned på «skadelig politisk informasjon», så et beskt, brutalt melodrama om ungdommer som er totalt sviktet av det kinesiske samfunnet ble neppe mottatt med blide øyne.

Statssensuren forlangte at «Beskytteren» ble forandret i henhold til partiprogrammet, og Derek Tsang måtte inngå betydelige kompromisser for å få filmen godkjent. Flere minutter måtte snauset bort, slutten ble forandret og Tsang lot seg motvillig presse til å inkludere en skamløs sluttekst med statspropaganda - som forsikrer at Kinas vise ledere senere innførte tiltak som utryddet alle mobbeproblemene på kinesiske skoler. Sånt etterlater en veldig besk bismak, men ikke engang den politiske sensuren klarer å forhindre at «Beskytteren» er en mektig filmopplevelse – som etter alt oppstyret ble en betydelig kassasuksess i hjemlandet, og endte opp med å få en Oscar-nominasjon i kategorien beste internasjonale film.

Nå er Chen Nian (Dongyu Zhou) en etablert akademiker med trygg jobb som engelsklærer, men veien dit var lang, traumatisk og smertefull. Tilbake i 2011 er hun et innesluttet skolelys, som prøver å holde hodet nede og unngå oppmerksomhet mens hun fokuserer på studiene. Presset på elevene er overveldende, med røde bannere som understreker at hele fremtiden hviler på deres harde innsats og skolesamlinger der de tvinges til å unisont skrike ting som «jeg sverger på å ikke skuffe mine foreldre og lærere!». Et par måneder før de livsviktige tentamenprøvene hopper medeleven Hu til sin død, og lander med et vått smell i skolegården. Chen gjør en selvutslettende tabbe ved å vise litt empati, og dekker varsomt fjeset til Hu med en jakke - mens de andre elevene er travelt opptatt med å ta mobilbilder av liket. Sånt gjør man ikke ustraffet, og Chen tar over Hus rolle som offisielt mobbeoffer. Det viser seg snart at Hu ikke tok livet av seg på grunn av det akademiske presset i det kinesiske skolesystemet, men fordi hun ble systematisk plaget i hjel.

Tenåringsidolet Jackson Yee spiller den kriminelle Xiao i kinesiske «Beskytteren». (Another World)

Mobberne ledes av den sosiopatiske overklassejenta Wei Lai (Ye Zhou), som med et uskyldig, frydefullt smil torturerer ofrene sine (både psykisk og fysisk) til de bryter sammen. Situasjonen forverrer seg etter at Chen angir Wei og gjengen til politiet, mest på grunn av skyldfølelse over at hun ikke gjorde mer for å skjerme Hu før selvmordet. Den idealistiske politidetektiven Zheng (Fang Yin) vil så gjerne gjøre en forskjell, men systemet er skakkjørt og skoleledelsen er ikke villig til å gjøre noe annet enn å suspendere mobberne frem til avgangsprøven starter. Noe som bare gir dem enda mer tid til å pønske ut en sadistisk hevn.

En kveld går Wei til angrep med en tapetkniv og et bur med sultne rotter (!), og Chen har ikke noe annet valg enn å søke dekning hos den kriminelle tenåringen Xiao (popidolet Jackson Yee). Han tilbyr seg å beskytte Chen frem til avgangseksamen er unnagjort og hun kan rømme i trygghet til Beijing. De begynner å tilbringe stadig mer tid sammen, og varme følelser oppstår selvfølgelig. Begge har blitt totalt sviktet av foreldre, skolesystemet, politimyndigheter og hele samfunnet. Alt de har er hverandre. «Beskytteren» er mer publikumsvennlig ungdomsdrama enn prisbelønnet smalfilm, som til tross for sin beske kritikk av det kinesiske samfunnet føles høvelig allmenngyldig i sin skildring av mobbing på skolen. La gå at disse sosiopatiske mobberne er mer sadistiske enn vi er vant til å se i den jevne «etter skoletid med påfølgende alvorsprat i gymsalen»-film.

Derek Tsang viser seg å være en dyktig regissør (han er allerede en etablert skuespiller under navnet Kwok Cheung Tsang), som får maksimalt ut av en konvensjonell historie og iscenesetter flere imponerende øyeblikk. Han vrenger såre følelser ut av de to hovedrolleinnehaverne, som kanskje blir i overkant gråtkvalte, hulkende og tårevåte for oss kynikere i vesten – men det forhindrer ikke at «Beskytteren» samtidig blir oppriktig gripende. De statlige sensurklippene har dessverre forårsaket noen graverende problemer, som går verst utover skildringen av Chens mor (spilt av Yue Wu). En underpriviligert svartebørshandler med kreditorer på nakken, som av diffuse årsaker forsvinner ut av handlingen. En hel sidehistorie som tok for seg skandalene rundt såkalte «nakne lån» måtte fjernes etter ordre fra kinesiske myndigheter, noe som gjør enkelte hendelser rund denne moren direkte ubegripelige. Så det taler til Derek Tsangs styrke som regissør at statssensuren ikke ruinerte filmen fullstendig, eller engang helt klarte å kastrere den samfunnskritiske brodden hans.

