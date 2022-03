Kongelige konspirasjoner

---

4

FILM

«Margrete den første»

Regi: Charotte Sierling

Da./Sv./Is./No./Tsj./Po – 2021

---

I det rystende dramaet «Dronningen» (2019) spilte Trine Dyrholm en middelaldrene kvinne som misbruker makten sin på en helt avskyelig måte. Og nå spiller hun en dronning som blir viklet inn i et helt annet maktspill i middelalder-dramaet «Margrete den første». En storproduksjon som angivelig er den mest kostbare filmen i Danmarks historie, finansiert med litt hjelp fra kulturfondet til dronning Margrethe den andre. Åpningsteksten understreker at filmen er «fiksjon basert på virkelige begivenheter», men dette er fortsatt en skikkelig interessant historie - sann eller ikke. Fremfor å horve over hele livshistorien til Skandinavias første kvinnelige regent, tar «Margrete den første» tak i en spesifikk serie hendelser som utspilte seg i løpet av noen uker etter dannelsen av Kalmar-unionen. Filmen spekulerer vilt og skaper noen spennende konspirasjonsteorier om et mysterium som til dags dato fortsatt ikke er løst, om en gåtefull mann portrettert av norske Jakob Oftebro. En fyr som har gjort sterke prestasjoner i såpass mange danske filmer nå at han virkelig burde utnevnes til æres-danske, eller i det minste få gratis Tuborg resten av livet.

I det herrens år 1402 har dronning Margrete I (Trine Dyrholm) forent Danmark, Norge og Sverige til et fredelig rike, etter århundrer med voldsomme kriger. Hun styrer denne unionen med kløktig intelligens, sammen med den umodne adoptivsønnen kong Erik av Pommern (Morten Hee Andersen). Da filmen starter har Margrete samlet representanter fra de tre landene på Hardangervidda, for å piske opp støtte til å samle en mektig unions-hær og styrke mulighetene for en allianse med England. Dårlige nyheter for de lumske tyskerne, som pønsker på taskenspill, invasjonsplaner og politiske skurkestreker i kulissene.

Målet er å gifte bort kong Erik til prinsesse Philippa av England, som på denne tiden bare er et lite barn. Dronning Margrete har stålkontroll over disse forhandlingene, helt til en sjokkerende skrunøkkel kastes inn i det kongelige maskineriet. Nordmennenes representant Asle Jonsson (Bjørn Floberg) har funnet en traumatisert, arrete mann som hevder at han er Oluf Håkonsen (Jakob Oftebro), den rettmessige kongen av Danmark og Norge. Margretes eneste sønn, som etter alt å dømme døde femten år tidligere. Komplikasjon. Dronningen antar at dette bare er et tysk komplott for å spenne ben på alliansen med England, men ryktene tar så fort overhånd at hun annonserer at denne forræderske bedrageren skal avhøres offentlig. Hvis dette er et kalkulert forsøk på å dytte dronningen ut av likevekt, så er det en plan som fungerer over all forventning.

Det første avhøret med den mystiske inntrengeren sår et lite frø av tvil i Margrete, noe som igjen sår et stort frø av usikkerhet i Erik. Situasjonen kompliseres av at dronningen ikke personlig så den tenårige sønnens lik, som på grunn av frykten for pesten kun ble håndtert av en rådgiver som for lengst er død. Mange mistenker dessuten at Olav ble forsøkt myrdet etter ordre fra Margrete, noe som i så tilfelle gjør hans eventuelle tilbakekomst ekstra ubeleilig. Så mange spørsmål. Fint få svar. Margrete sender sin adelige medhjelper Jacob (Simon J. Berger) og piraten Roar (Linus James Nilsson) til Tyskland for å finne forklaringer, mens intrigene tårner seg opp på hjemmebane. Dronningen stilles overfor et umulig valg: å risikere maktsenteret hun har bygget og spolere alliansen med England for å redde livet til en mann som muligens er en Martin Guerre-aktig bløffmaker. Eller henrette det som kan være hennes eneste biologiske sønn.

Det merkes at regissør/med-manusforfatter Charlotte Sierling har bred erfaring fra amerikanske kabelserier som «Homeland», «The Americans» og «Lovecraft Country». Hun gir dette kostymedramaet en visuell polish og internasjonalt kvalitetsnivå, selv om formatet fortsatt føles forholdsvis beskjedent – i alle fall med tanke på at dette angivelig er en av dyreste storsatsningene i skandinavisk filmhistorie. La gå at mesteparten egentlig ble spilt inn på location i Tsjekkia. «Margarete den første» har et såpass fritt og fantasifullt forhold til virkelige hendelser at absolutt ingen burde ta dette som en historieleksjon, men som ren fiksjon fungerer historien til gjengjeld skikkelig bra. De kan dette med å skrive sterke manus, danskene. Ting går litt fort i svingene her og filmen er til tider i overkant tett redigert.

Etter den danske kinopremieren ble det sluppet en tredelt «Margrete den første»-miniserie på (danske) TV2, som utvider historien med rundt en time. Noe som sikkert forklarer hvorfor filmversjonen føles litt kondensert, og noen sidefigurer forsvinner sporløst ut av historien. Jeg kan ikke påstå at dette når helt opp til Nikolaj Arcels mesterlige «En kongelige affære» (2012), selv om de deler flere skuespillere og samme dyktige filmfotograf: Rasmus Videbæk. Begge tar for seg maktspill og personlige relasjoner i det danske monarkiet, der utspekulert taskenspill ender i tragedie. «Margrete den første» treffer ikke helt de samme følelsesmessige høydene og persongalleriet mangler den samme dybden.