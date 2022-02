Gullbjørnen til film om fattige bønder på lånt jord

Beslutningen fra juryen i Berlinalen om å gi Gullbjørnen til en film om ferskenbønder i Spania, ble kunngjort i den tyske hovedstaden onsdag kveld. I alt 18 filmer var med i hovedkonkurransen om den gjeveste prisen på den internasjonale filmfestivalen. Juryen ble ledet av Hollywood-regissør og manusforfatter M Night Shyamalan.

Filmens handling utspiller seg i en liten spansk by nær Lleida i Catalonia og forteller historien til en familie som forsørger seg ved å dyrke ferskener, men som tvinges til å overlate jorden de har disponert i 60 år, til eieren som vil sette opp solcellepaneler der i stedet. Filmen er i sin helhet innspilt med ikke-profesjonelle skuespillere.

Elegant trekantdrama

Franske Claire Denis vant prisen for beste regissør under filmfestivalen. Den 75 år gamle franske regissøren fikk prisen for sitt arbeid med filmen «Avec amour et arrangement» ( «Both Sides of the Blade» eller «Fire»). Der spiller Juliette Binoche rollen som en kvinne som vakler mellom to elskere i et koronastengt Paris. Filmen har vakt oppsikt og overveiende begeistrede anmeldelser verden over.

– «Fire» er en kjærlighetstrekant av uvanlig elegant geometri, skrev filmtidsskriftet Variety i sin anmeldelse lørdag.

Koronapreget festival i Berlin

Av andre priser som ble delt ut onsdag kveld, vant Hong Sang-soo Sølvbjørn (Juryens store pris) for «The Novelists film». Den mexicansk-bolivianske regissøren Natalia López Gallardo fikk juryens pris for debutfilmen «Robe of Gems». Tyske Meltem Kaptan fikk sølvbjørn for beste skuespiller for rollen i «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush», og den samme filmen fikk også prisen for beste manus.

Årets Berlin-festival er åpen, men preget av koronarestriksjoner, noe som innebærer halvfulle kinosaler og bare adgang for vaksinerte eller personer som nylig har blitt friske fra koronainfeksjon.

