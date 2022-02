---

3

FILM

«Moonfall»

Regi: Roland Emmerich

USA/Eng./Ki. - 2022

---

Etter å ha fått tak i et tidlig manus til Roland Emmerich-katastrofefilmen «The Day After Tomorrow» (2004) vurderte «South Park»-skaperne Matt Stone og Trey Parker seriøst å lage en marionettdukke-versjon av filmen i all hemmelighet. De følte at manuset var så hysterisk morsomt at de kunne skape en parodi uten å forandre et eneste ord, og slippe dukkefilmen på kino dagen etter originalen med tittelen «The Day After The Day After Tomorrow». Etter å ha blitt avskrekket av de potensielle søksmålene prosjektet kunne provosere frem, ga de slipp på ideen, til fordel for «Team America». Vel, det er på tide å dra frem marionettdukkene igjen. Roland Emmerich er tilbake med en katastrofefilm som får «The Day After Tomorrow» til å minne om en dokumentarfilm.

«Moonfall» er uten overdrivelse en av de dummeste filmene jeg noensinne har sett på kino, og fungerer nærmest som en sarkastisk parodi på seg selv. Etter alle normale målestokker en helt forferdelig film, men den er samtidig forferdelig underholdende. En spektakulær kalkun som byr på noe gøyalt omtrent hvert eneste minutt, selv om man ler av og ikke med filmen. I mange år innbilte jeg meg at Roland Emmerich tilnærmet seg disse kostbare katastrofefilmene med ironisk distanse, og var helt innforstått med hvor fordømt fjollete de er. Men desto flere intervjuer med Emmerich jeg leser, desto mer får jeg følelsen av at han er en ironifri sone. Bare en overfladisk håndverker med et businessmessig forhold til disse filmene, og temmelig lave tanker om publikummet som setter pris på dem.

[ «The Power Of The Dog» fikk hele 12 Oscar-nominasjoner. Se hele listen her ]

Så faller også månen ned, i Roland Emmerichs «Moonfall». (Another World)

«Moonfall» er en surrealistisk sammensurium av klisjeer resirkulert fra de tidligere katastrofefilmene til Emmerich (og et par dusin andre katastrofefilmer), som er krydret med noen elleville konspirasjonsteorier rundt månens indre. Det er menneskelig umulig å summere opp dette gloriøst idiotiske, hjernesmeltende sprøytet uten å virke direkte forrykt, men la oss prøve. Månen er egentlig en megastruktur konstruert av en utenomjordisk sivilisasjon, og besatt av en kunstig intelligens-sverm av iltre nanoroboter som er ute etter å utslette menneskeheten ved å sende månen på kollisjonskurs med jordkloden. I 2011 er astronautene Brian Harper (Patrick Wilson) og Jocinda Fowler (Halle Berry) på et rutineoppdrag for å reparere en satellitt da de blir angrepet av en sverm av nanoroboter som tar bolig i månen.

[ Dette er noen av tidenes beste katastrofefilmer ]

Brian er eneste vitne til hendelsen mens Jocinda er bevisstløs, så ingen tar ham alvorlig og NASA sparker ham i vanære. Ti år senere er han fraskilt og ruinert, mens Jocinda er en NASA-direktør som oppdager at månen er ute av kurs og på vei rett mot jorden. I mellomtiden advarer konspirasjonsteoretikeren K.C. Houseman («Game of Thrones»-klodrianen John Bradley) alle som vil høre at månen egentlig er en hul megastruktur, og det viser seg å stemme bra. Mens jorden blir rammet av et bredt utvalg av digitale katastrofer er det på en eller annen måte egenhendig opp til Brian, Jocinda og Houseman å detonere en elektromagnetisk bombe i månen før den krasjer rett i jordkloden.

«Moonfall» med John Bradley, Patrick Wilson og Halle Berry, en katastrofe av en katastrofefilm ifølge Dagsavisens anmelder. (Another World)

I mellomtiden prøver diverse kjedelige familiemedlemmer å komme seg helskinnet gjennom katastrofene på jorden, i håp om å nå den typen topphemmelig bomberom som alltid er et element i filmer som dette. Det de opplever er om mulig enda mer idiotisk enn det som skjer inni månen, men den virkelige galskapen spares til slutten - som inkluderer en alternativ skapelsesberetning, den fantastiske replikken «Bevisstheten din har blitt lastet opp til månens AI-program» og klare hint om at dette bare er første kapittel i en planlagt trilogi. Wow. Jeg har ikke opplevd en kinofilm som utfordret min egen virkelighetsoppfattelse så drastisk siden «Cats».

[ «Jackass Forever»: Siste stunt med gjengen ]

«Moonfall» er oppriktig imponerende i sin åpenlyse forakt for naturlovene, almen logikk og publikums intelligens – men ingen kan beskylde filmen for å være kjedelig. Dette er angivelig en av de mest kostbare uavhengige produksjonene noensinne, delvis finansiert med produktplassering for Lexus og penger fra kinesiske investorer. Noe som forklarer hvorfor vi får se flere umotiverte scener med en kinesisk utvekslingslingsstudent, og referanser til de kinesiske myndighetenes generøsitet.

Fra «Moonfall». (Another World)

«Moonfall» kostet rundt 140 millioner dollar, men det ser ut til at Emmerich opprinnelig planla en film til over 200 millioner - og måtte halvere effektbudsjetter for å få produksjonen i mål. Det er i alle fall påfallende at de digitale katastrofene er mindre overbevisende enn i tretten år gamle «2012». Så fremfor å bli et magnum opus som kombinerer alt Emmerich gjør best, har dette isteden blitt en billigere etterlikning som kombinerer alt han gjør dårligst. Dialogen gir inntrykk av å ha blitt kjørt frem og tilbake igjennom Google Translate gjentatte ganger, og er så hoppende forferdelig at skuespillerne virker pinlig berørte over å si dem høyt. Særlig Halle Berry strever, og gjør sin verste skuespillerprestasjon siden «Catwoman». Hun er sikret en Razzie-nominasjon som verste skuespiller neste år, men i rettferdighetens navn hadde selv Meryl Streep blitt overvunnet av disse replikkene.

[ «Don’t Look Up» føyer seg inn i en svært lang rekke filmer om slutten på verden slik vi kjenner den (+) ]

Det tilhører sjeldenhetene at en films underholdningsnivå befinner seg på den totalt motsatte siden av kvalitetsnivået, men «Moonfall» finner krysningspunktet i dette Venn-diagrammet med en presisjon som gjør den skuddsikker mot konvensjonell kritikk. Forferdelig, katastrofal, fjollete kalkunmoro som gjør seg på IMAX-lerret! Det eneste som kunne ha gjort dette enda mer komisk er marionettdukker.