Blir «Verdens verste menneske» Oscar-nominert? Konkurransen er knallhard før offentliggjøringen

Tirsdag ettermiddag norsk tid annonseres årets Oscar-nominasjoner i USA. Fra et norsk perspektiv har det knapt vært mer spennende enn i år. Ikke bare er det nærmest forventet at Joachim Triers «Verdens verste menneske» vil være blant de fem titlene som er gjennom nåløyet i kategorien Beste internasjonale film. I tillegg nevnes filmen i sammenheng med den gjeveste av alle Oscar-kategoriene, Beste film, mens hovedrolleinnehaver Renate Reinsve av mange amerikanske medier pekes på som utfordrer til Beste kvinnelige hovedrolle.

[ Anmeldelsen av «Verdens verste menneske»: Hyller kjærligheten og motet til alle som føler at de ikke strekker til (+) ]

Svært mye skal imidlertid klaffe hvis regissør Joachim Trier og medmanusforfatter Eskil Vogt, produsentselskapet Oslo Pictures og resten av teamet skal hanke inn mer enn en nominasjon. Og selv den «sikre» – Beste internasjonale film – er langt fra sikker, selv om «Verdens verste menneske» har vært svært synlig siden premieren under filmfestivalen i Cannes i fjor, senest da blant andre Trier og Reinsve besøkte New York i forbindelse med den amerikanske kinopremieren. Også i USA er filmen med byen Oslo som ramme blitt mottatt med glimrende kritikker, mens selskapet Neon er filmens distributør. Neon har fått kallenavnet «The Oscar Making Studio» etter at de bidro til at sørkoreanske «Parasite» i 2019 ble en av tidenes Oscar-sensasjoner. Men det er ikke gitt at en norsk film får samme fart i et år da Oscar på mange vis er et oppsamlingsheat for en rekke sterke titler som er blitt forsinket på grunn av pandemien.

Med flere titalls internasjonale nominasjoner og en rekke priser allerede, har Joachim Trier likevel tidenes mulighet til å skape norsk Oscar-historie. Bare fem ganger tidligere har en norsk film blitt nominert til Beste internasjonale film, eller «fremmedspråklige film» som kategorien het tidligere. Det dreier seg om «Ni liv» (1957), «Veiviseren» (1987), «Søndagsengler» (1996), «Elling» (2001) og «Kon-Tiki» (2012). En norsk spillefilm eller skuespiller har aldri nådd opp i andre kategorier. Imidlertid er «Verdens verste menneske» i en hel annen liga enn noen annen norsk spillefilm har vært når det gjelder merittlisten foran Oscar-kappløpet. Og tyngst i trofésekken veier hovedrolleinnehaver Renate Reinsves skuespillerpris fra filmfestivalen i Cannes, en av verdens største filmutmerkelser og ofte en pekepinn på hvilke filmer som finner veien til enda gjevere gull.

At Reinsve er blitt noe av en sensasjon i seg selv etter Cannes-prisen, har bidratt til at også filmen har fått ytterligere oppmerksomhet. Dette toppet seg nylig da «Verdens verste menneske» hentet hjem to nominasjoner til den britiske BAFTA-prisen, som deles ut av det britiske filmakademiet, tilsvarende Oscar i Amerika.

Renate Reinsve vant skuespillerprisen i Cannes. Vil hun få en enda gjevere nominasjon når Oscar-nominasjonene blir klare i dag? (AMANDA IVERSEN ORLICH)

BAFTA-nominasjonene gjelder beste ikke-engelskspråklige film, og igjen Beste kvinnelige hovedrolle, til Renate Reinsve. I BAFTA er hun nominert i selskap med Alana Haim fra «Licorice Pizza», Emilia Jones fra «CODA», Lady Gaga fra «House of Gucci», Joanna Scarlan fra «After Love» og Tessa Thompson fra «Passing». Det er et knallsterkt heat, men enda sterkere blir nominasjonen til Reinsve når man ser hvem som ikke nådde opp, blant dem Nicole Kidman i «Being The Ricardos», Olivia Coleman i «The Lost Daughter», Jennifer Hudsons Aretha Franklin-rolle i «Respect» og Kristen Stewarts rolle som prinsesse Diana i «Spencer». Nettopp de forannevnte navnene går igjen når de store internasjonale filmtidsskriftene og mediene spår årets nominerte i Beste kvinnelige skuespiller-kategorien. Mange av dem har også den norske skuespilleren på selve lista eller som sterk utfordrer.

[ Feelgood på film blir knapt bedre enn i «CODA», en frisk og smart oppdatering av en velbrukt oppskrift ]

Større konsensus er det når det gjelder filmen i seg selv. Joachim Trier har en høy stjerne i amerikansk og internasjonal filmbransje, og både «Reprise» og «Oslo, 31. august» er kultfilmer som særlig stemmeberettigede akademimedlemmer kjenner til fra før. «Verdens verste menneske» er den tredje filmen i det som er blitt hetende Oslo-trilogien, og prisen til Renate Reinsve i Cannes ble den best tenkelige døråpneren for filmens videre liv. I tiden etter Cannes har både filmen og skuespillerne Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie mottatt en rekke nominasjoner og også vunnet øvrige priser for sin innsats. Det samme gjelder fotograf Kasper Tuxen.

France Cannes 2021 The Worst Person in The World Photo Call Hovedrolle Renate Reinsve og regissør Joachim Trier i forbindelse med premieren på i "Verdens verste menneske" i Cannes i juni 2021. (Vianney Le Caer/NTB kultur)

I Oscar-sammenheng er det likevel filmen i seg selv som har størst muligheter til å overbevise det amerikanske filmakademiets medlemmer. Både til å faktisk velge å se filmen, snakke om den, og til syvende og sist stemme den fram.

Sent i desember ble det klart at «Verdens verste menneske» hadde mestret det første hinderet, den såkalte kortlista på 15 internasjonale filmer som så skal ned til fem totalt i den endelige nominasjonsrunden. Blant de 15 er «Drive My Car», den japanske filmen som hadde norsk kinopremiere 4. februar, trolig den største favoritten. Noen av de sterkeste konkurrentene er til alt overmål nordiske. Det gjelder finske «Sovekupé nr. 6», den danske animerte dokumentarfilmen «Flukt» og islandske «Lamm».

Filmen «Drive My Car» er basert på noveller av Haruki Murakami, og er spådd en sikker Oscar-nominasjon. (Arthaus)

Høyt oppe blant favorittene er også iranske «A Hero», regissert av Asghar Farhadi som tidligere har vunnet Oscar for «Nader og Simin – et brudd», samt nok en Oscar-merittert regissør, Paolo Sorrentino som nå har laget Netflix-filmen «The Hand Of God». Andre filmer som peker seg ut er «Hive» fra Kosovo, «Noche de Fuego/En bønn for de bortførte» fra Mexico, «Plaza Catedral» fra Panama og «Drømmemannen» fra Tyskland. Noen må ut, og kanskje vil lista se sånn ut: «Drive My Car», «Verdens verste menneske», «Flukt», «A Hero» og «The Hand Of God».

[ «Passing», «The Hand Of God», «The Power of the Dog»: Dette er de beste filmene på Netflix akkurat nå ]

Den japanske filmen «Drive My Car», som er basert på noveller av Haruki Murakami, er også den som er hyppigst nevnt som nominasjonskandidat til Beste film. Det samme er «Flukt». Så spørs det hvor mange internasjonale filmer, om noen, som får plass på listen over de ti filmene som skal kjempe om Beste film, den aller største Oscar-statuetten. «Verdens verste menneske» har alle kvalitetene som kan bringe den inn i dette eksklusive selskapet, men her står de store amerikanske filmene i kø.

THE POWER OF THE DOG «The Power Of The Dog» er et westerndrama med et stort indre følelsesliv. Benedict Cumberbatch i hovedrollen som Phil. (KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX/KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX)

Fremst i køen finner vi Paul Thomas Andersons «Licorice Pizza», Kenneth Branaghs «Belfast», Jane Campions «The Power of the Dog», Steven Spielbergs «West Side Story», Denis Villeneuves «Dune» og Reinaldo Marcus Greens «King Richard». Legg til musikalen «tick, tick … BOOM!» og «CODA», og det begynner å bli svært trangt. Men det finnes alltid jokere, og uventede valg er en del av Oscar-prisen og det amerikanske filmakademiets DNA. Skal vi slippe tre jokere inn i denne kortstokken, så kan de absolutt hete «Being The Ricardos» og «The Tragedy Of Macbeth», og en aldri så liten film fra Oslo og Norge.

[ «The Tragedy Of Macbeth»: Inn i Macbeths mørke (+) ]

Denzel Washington og Frances MacDormand i Joel Coens «The Tragedy Of Macbeth», en joker i Oscar-sammenheng. (Alison Rosa)