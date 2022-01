«Bergman Island»: Skrivesperre i sommersol

---

Mia Hansen-Løve er blant de få yngre regissører som fortsatt anser Ingmar Bergman som et stort forbilde, og hun dukket blant annet opp i dokumentaren «Searching for Bergman» (2018) for å snakke om sin beundring for den svenske auteuren. Til tross for det skandinaviskklingene navnet er Hansen-Løve en fransk filmskaper, kjent for saktmodige dramaer som drar mye inspirasjon fra hennes egen liv (og livene til diverse familiemedlemmer). Personlig hadde jeg sans for hennes house-DJ-drama «Eden» (2014) og den respekterte Sølvbjørn-vinneren «Dagen i morgen» (2016), men «Bergman Island» føles mye tynnere og mer intetsigende. Overraskende nok ikke nevneverdig influert av Bergman, men som vanlig delvis selvbiografisk og basert på Hansen-Løves mangeårige samboerforhold til den 26 år eldre arthouse-regissøren Olivier Assayas.

Manuset ble skrevet i kjølvannet av deres oppbrudd, mens Hansen-Løve dro alene på en jobbeferie til den svenske øya Fårö, der Ingmar Bergman jobbet og levde i mange år. Det er også der «Bergman Island» utspiller seg, mens Hansen-Løve utforske den flytende linjen mellom selvbiografi og fiksjon, filmskaper og film, kunst og person. Her hjemme er «Bergman Island» muligens mest av interesse fordi en sentral birolle spilles av den norske gullgutten Anders Danielsen Lie, som deltar i noen pikante, avkledde sengescener med Mia Wasikowska.

Et voksent filmskaperpar spiller hovedrollene i "Bergman Island". De gestaltes av Vicky Kripes og Tim Roth. Foto: IFC Films NTB kultur (NTB kultur)

Filmskaperen Chris (Vicky Kreps) og hennes eldre, mer etablerte regissør-ektemann Anthony Sanders (Tim Robbins) er på en slags jobbefeire-pilegrimsreise i Fårö. De har etterlatt datteren June hjemme hos sin tyske bestemor, og blir innlosjerer på en mysig sommarstuga like ved Ingmar Bergmans private kino, bare en timinutters sykkeltur unna regissørens hjem. Det var på soverommet i dette sommerhuset Bergman spilte inn deler av sitt tungtriste skilsmissedrama «Scener fra et ekteskap», som vi blir fortalt «forårsaket en million skilsmisser». Noe som neppe lover særlig godt for de langsiktige utsiktene til ekteskapet deres. Chris frykter at denne landlige sommeridyllen kan bli trykkende, noe som definitiv er en veldig Bergmansk ting å si. Hun er en stor beundrer av regissøren, og begge har kommet til Fårö for å jobbe med hvert sitt filmmanus.

Mens Tony suser inspirert i gang med sitt prosjekt, sliter Chris med skrivesperre og uartikulerte humørsvingninger. I det ene øyeblikket fniser hun som en utidig skolepike, i det neste gråter hun fortvilet i sengen ved siden av ektemannen. Hvorfor finner vi aldri ut, rent bortsett fra at hun er så innmari full av følelser. Ekteparet ser «Hviskninger og rop» i Bergmans private kino, og møter staben på øyas Bergman-senter. De forteller ting om den svenske filmskaperen som gjør Chris ubekvem. Han fostret ni barn med seks forskjellige kvinner, og hadde liten tid til overs for noen av dem. Man blir ikke en produktiv og feiret filmskaper ved å være en pålitelig familiefar.

Chris liker ikke at kunstnere hun beundrer viser seg å være dårlige mennesker, og bærer på en uro over tanken på å balansere familieliv med karriere. Under en sniktitt på ektemannens manusnotater oppdager hun urovekkende, sadomasochistiske drodlerier på de håndskrevne sidene (som ser ut til å ha noen klare paralleller til Olivier Assays’ «Demonlover» fra 2002).

Anders Danielsen Lie og Mia Wasikowska på Fårö i Bergman Island. (Selmer Media)

I likhet med så mye annet i «Bergman Island» får denne scenen absolutt ingen oppfølging. Chris sniker seg ut på flørtetur med den svenske filmstudenten Hampus (Hampus Nordenson, som muligens spiller seg selv), mens ektemannen Tony blir etterlatt alene på en «Bergman-Safari»-busstur som antyder at Fårö har blitt en skikkelig cineast-turistfelle. Rundt halvveis ut i spilletiden begynner Chris å fortelle den måtelig interesserte ektemannen om manus-ideen hun jobber med: Et utroskapsdrama som tilfeldigvis utspiller seg på Fårö. Hovedpersonen er amerikanske Amy (Mia Wasikowska), en filmskaper som er i Fårö for å delta i et vennebryllup. Her blir hun gjenforent med den norske ungdomsforelskelsen Joseph (Anders Danielsen Lie), som Amy fortsatt har sterke følelser for. Dette blir nå filmen i filmen.

[ En helt ukjent 15-åring fikk drømmerollen, som «Verdens vakreste gutt». Men drømmen ble et mareritt (+) ]

Amy og Joseph har forhold på hver sin kant, men gjenopptar en destruktiv romanse som gjør henne følelsesmessig ubalansert og usikker. Etter hvert blandes virkelighet og fiksjon i forskjellige kombinasjoner, men egentlig er jo alt fiksjon – løst inspirert av virkeligheten. Hovedrollene var opprinnelig tiltenkt Greta Gerwig (som dukket opp i «Eden») og John Turturro, og de ville ha hatt en veldig annerledes kjemi sammen. Begge forlot imidlertid prosjektet like før opptakene skulle starte. Vicky Kreps stilte opp som innbytter på kort varsel, men innspillingen måtte starte i 2018 uten noen mannlig hovedrolleinnehaver. Hansen-Løve filmet det hun kunne, og fortsatte produksjonen neste sommer med Tim Roth. Det er lett å forestille seg at kaoset bak kamera reflekteres i rotet foran.

Dette er en grådig ufokusert historie (vel, historier), som aldri ser ut til å være helt sikker på hva den vil være. En del sommerlig reisebrev fra pittoreske Fårö, en del meditasjon om Ingmar Bergmans liv og arbeider, til dels et anemisk ekteskapsdrama uten noen klare konflikter, pluss en utforskning av hvordan filmskapere melker sine egne privatliv til fiktive historier - og (kanskje mest) et selvterapeutisk navlestudie. Alt er allikevel helt i tråd med temaet: Der en film om en regissør som sliter med idetørke og ikke klarer å finne en avslutning til manuset sitt har blitt en idefattig film uten en klar slutt. Så veldig, veldig meta.

