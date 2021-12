«The Matrix Revolutions»: Mye bedre enn fryktet

---

4

FILM

«The Matrix Resurrections»

Regi: Lana Wachowski

USA, 2021

---

Det er vanskelig å overdrive hvor essensiell og banebrytende «The Matrix» var rundt årtusenskiftet, eller hvor dypt skuffet mange av oss var over «The Matrix Reloaded» og «The Matrix Revolutions», noe som førte til at hele fenomenet ble kaldt og konsist avvist. Så det føles modig (eventuelt dumdristig) at Lana Wachowski nå, nesten to tiår senere, fortsetter serien. Siden sist har vår egen virkelighet kommet betydelig nærmere «The Matrix», i alle fall på det metaforiske planet. Vi lever isolert i våre egne «pods» og er knyttet sammen av teknologi; så tanken på at hele vår eksistens bare er en datasimulering virker mer utopisk enn dystopisk etter de siste årenes hardkjør. Kanskje tiden virkelig er moden for en ny tur inn i matriksen?

Etter denne trilogien serverte Wachowski-søsknene sjeldent det vi forventet, og lekte seg med filosofiske, eksistensielle dilemmaer som bare unntaksvis korresponderte med hva den store publikumsmassen var interessert i å se. Ambisjonsnivået var alltid skyhøyt, enten filmene var undervurderte godbiter (som «Cloud Atlas») eller fascinerende flopper (som «Jupiter Ascending»). Sistnevnte en så spektakulær katastrofe at den nærmest sendte The Wachowskis i filmatisk eksil. «The Matrix Resurrections» er Lanas første film siden den gangen, og den første hun har regissert/produsert/skrevet uten sin faste samarbeidspartner og trans-lillesøster Lily. Lana tok initiativet til dette prosjektet etter å ha mistet begge foreldrene i løpet av kort tid, og bestemte seg for å bearbeide sorgen ved å gjenopplive de skikkelsene hun hadde råderett over.

Film Review - The Matrix Resurrections Fenomenet Matrix er tilbake, i «The Matrix Resurrections». Her Jessica Henwick, Keanu Reeves og Yahya Abdul-Mateen II. (Warner Bros/AP/AP)

Så tittelen «Resurrections» har flere betydninger. Det er ingen hemmelighet at Warner Bros-studioet aktet å fortsette «The Matrix»-serien med eller uten Wachowskis-søsknene, så dette har et snev av pliktløp over seg. Men i kjent stil nekter Lana å innfri forventninger; og serverer isteden en bra blanding av melankolsk nostalgi, romantiske lengsler og meta-kommentarer om forventningspresset en regissør utsettes for under planleggingen av en oppfølger som dette. Atten år gamle spoilers ahoy: at Thomas «Neo» Anderson (Keanu Reeves) og Trinity (Carrie-Anne Moss) døde i den forrige trilogien er ingen hindring. Vi møter dem igjen som helt andre personer. Thomas er nå en genierklært dataspillutvikler kjent for sitt banebrytende «The Matrix»-spill fra 1999, som på en eller annen måte er så fotorealistisk at det er til forveksling lik klipp fra den første filmen. Han er sterkt medisinert, dypt deprimert og har et velpublisert selvmordsforsøk bak seg. Thomas har jevnlig terapitimer med en psykolog (Neil Patrick Harris) som gjør sitt beste for å holde ham fast forankret i den flytende virkeligheten.

Thomas begynner å oppleve «episoder» etter at den sleske spill-konsernsjefen Smith (Jonathan Groff) annonserer at de skal starte produksjonen av et fjerde «Matrix»-spill, noe som åpner opp flere vittige metakommentarer om forventningene alle måtte ha til en sånn oppfølger. Espresso. Jobbstress. Tredemølle. Antipsykotiske legemidler i blå kapsler. En trykkende tomhet og tunge hverdags-depresjoner. Sånn går dagene for Thomas Anderson. De eneste lyspunktene lunsjpausene i en lokal kaffebar, der han får et glimt av Tiffany (Carrie-Anne Moss) - en godt voksen kvinne med ektemann, flere barn og stor sans for motorsykler. Hun minner ham om noe. Noen. Neo. The One? Det er forhåpentligvis ingen stor spoiler at Thomas Anderson etter hvert vekkes opp av den numne dvalen, og oppdager at virkeligheten ikke er helt... virkelig.

Film Review - The Matrix Resurrections Fra «The Matrix Resurrections». (Warner Bros/AP/AP)

Laurence Fishburne er fraværende, men en mer fargerikt antrukket versjon av Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) tar kontakt sammen med hackeren Bugs (Jessica Henwick), og drar Thomas ned i et dypt kaninhull han har besøkt før. Desto mer ting forandrer seg, desto mer forblir de som før. Flaks at både Keanu Reeves og Carrie-Ann Moss har modnet som fin årgangsvin, og bare har blitt bedre med årene. De har dessuten mer troverdig kjemi her enn de noensinne hadde i den originale trilogien. Kanskje mer kjemien til to halvsøsken som trives i hverandres selskap enn livslange elskere drevet av udødelig kjærlighet, men kjemi like fullt. Så det er et smart trekk å bygge hele filmen rundt forholdet deres.

«The Matrix Resurrections» er betydelig mindre selvhøytidelig enn forgjengerne, mer drevet av humor, varme og optimisme. Innsatsen er mindre og formatet mer intimt; noe som kanskje vil skuffe dem som forventer seg banebrytende hyper-actionscener ikledd fetisjklær og overkule solbriller. Det merkes at Hongkong-legenden Yuen Woo-Ping ikke er tilbake for å koreografere kampscenene, som er mer grøtete filmet og lang fra like imponerende som i originalen.

Film Review - The Matrix Resurrections Fra «The Matrix Resurrections». (Warner Bros/AP/AP)

Action er uansett ikke hovedfokuset her: dette først og fremst er en nostalgisk-melankolsk kjærlighetshistorie om å fortjene en ekstra sjanse - og at fortiden har en tendens til å gi etterdønninger i nåtiden. «Resurrections» er litt for selvbevisst og opphengt i denne fortiden, men fungerer jevnt over mye bedre enn man kunne ha fryktet. I motsetning til de to forgjengerne er det ingen grove feilvurderinger her, men det er en prekær mangel av betydelige overraskelser - som kunne ha legitimert dette som noe mer enn bare et hyggelig gjensyn.

Til tross for sine svakheter er i det minste «The Matrix Resurrections» iscenesatt med integritet og personlig særpreg, full av skjulte subtekster og tolkningsmuligheter som forsikrer at dette aldri føles som en konvensjonell oppfølger. Vi ser konturene av enda større mytologi her, som antyder at Lana Wachowski har intensjoner om å utforske dette universet videre. Hvorvidt det blir i flere filmer, en kabelserie eller et omfattende dataspill gjenstår å se. Det føles uansett betryggende å være tilbake i dette kaninhullet, som forsikrer oss om at virkeligheten er et spørsmål om perspektiv og at vi alle kan bryte ut av hverdagsapatiens tyranni.