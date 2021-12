Spider-Man blir hjemme. Men Matrix og venner redder jula

Denne uka skulle det vært premiere på den nye Marvel Studios-filmen «Spider-Man: No Way Home».

Men natt til tirsdag, få timer etter at regjeringen varslet nye, strenge koronatiltak, bestemte sjefene i distribusjonsselskapet i Los Angeles at den norske kinopremieren utsettes, i første omgang til 14. januar.

Spider-Man: No Way Home måtte likevel finne veien hjem, etter nye, enda strengere koronarestriksjoner i Norge. (SF Studios)

– På grunn av de nye restriksjonene vil vi ikke ha kapasitet nok til at filmen kan nå sitt potensial, og sammen med Sony Pictures har vi kommet fram til at filmen må flyttes, sier Katrine Aamodt fra SF Studios Norge i en pressemelding.

Også animasjonsmusikalen «Syng 2», om dyr i en sangkonkurranse, samt den norske storslagne krigsfilmen «Kampen om Narvik», er utsatt på grunn av koronarestriksjoner ved kinoene.

Maks 50 i salen

For kinoene gjelder nå regelen om maksimalt 50 personer på faste tilviste sitteplasser, med minimum ett sete mellom hver familie/kohort. Det er påbud om munnbind også på innendørs arrangementer, men kun til man har satt seg ned i setet.

– Vår umiddelbare reaksjon på de nye, strenge koronatiltakene, var selvfølgelig sterk nedstemthet. Dette er trist for kinobransjen. Vi var virkelig var på opptur etter forrige nedstenging, med gode besøkstall for filmer som «James Bond: No Time to Die», «Verdens vakreste menneske» og «Tre nøtter til Askepott». Men vi skjønte hvilken vei det bar, så vi brettet opp ermene etter regjeringens pressekonferanse, og satte i gang og planlegge for maks 50 i salen. Slik planlegging er vi dessverre blitt veldig vant til, sier Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film, som driver de fleste kinoene i Oslo.

Matrix, trøfler, tog og Chaplin

Programdirektøren velger imidlertid å se det positive i situasjonen, tross alt.

– Det blir jul på kinoene! Med noen filmer utsatt til nyåret, får de som er igjen, briljere desto mer, sier Berg.

Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film, som driver de fleste kinoene i Oslo. (Fredrik Bjerknes)

Blant filmene som har premiere fram mot og i jula, gleder hun seg særlig til storfilmen «The Matrix Resurrections», den franske dokumentaren «Trøffeljegerne i Piemonte», finske «Sovekupé nr. 6», og relanseringen av Charlie Chaplin-klassikeren «Småen».

– Animasjonsfilmen «Snødronningen» får en større premiere enn opprinnelig planlagt, det får også «The Matrix Resurrections». Dessuten er det mye liv igjen i «Tre nøtter til Askepott», jeg er helt sikker på at mange vil ha glede av å se den på kino sammen i jula, sier hun.

Julas favoritter

«The Matrix Resurrections» er fjerde film i Matrix-serien, fortsatt med Keanu Reeves i hovedrollen som Neo, der han har valget mellom blå og røde piller.

– Mange har ventet lenge på denne. Jeg har ikke sett den ennå, men gleder meg veldig, sier programdirektør Berg.

Dokumentarfilmen «Trøffeljegerne i Piemonte» har hun sett, og anbefaler helhjertet.

I Trøffeljegerne i Piedmonte blir vi kjent med et knippe godt voksne mennesker som lever for å lete fram den eksklusive delikatessen. (Selmer Media)

– En fantastisk nydelig dokumentar om godt voksne mennesker som er trøffeljegere, og som elsker faget sitt. Mesterkokk Eyvind Hellstrøm elsket filmen, og skryter av den til alle. Man får lyst å dra til Italia med det samme man har sett den. En annen rørende og fin historie, er den finske filmen «Sovekupé nr. 6», der vi følger to unge mennesker på en togreise gjennom Russland på 1990-tallet. Jeg gleder meg dessuten til et gjensyn med Charlie Chaplins klassiker «Småen», som faktisk feirer 100-årsjubileum i år, sier Christin Berg.

Flere filmer som allerede har gått en stund, som «Verdens vakreste menneske», er også satt opp på programmet videre ved mange kinoer landet over.

Avgjørende støtte

Kinoene taper selvsagt store penger på restriksjonene på antall publikummere. De omfattes imidlertid av regjeringens kompensasjonsordninger.

– Gode støtteordninger er helt avgjørende. Vi taper penger så det holder på å vise film for så få mennesker om gangen, sier programdirektør Christin Berg ved Nordisk Film.

