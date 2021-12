Lettere å like enn man kunne frykte

3

FILM

«Clifford: Den store røde hunden»

Regi: Walt Becker

USA – 2021

«Jeg mislikte ikke denne filmen like intenst som jeg forventet». Der har dere et sitat som kan klistres rett på filmplakaten. Nei, det er ikke akkurat et godt tegn at «Clifford: Den store røde hunden» er regissert av mannen bak «Alvin og gjengen: i farta!» (2015), og skrevet av folka bak de tilsvarende avskyelige «Smurfene»-filmene. Legg til et norsk dubbespor med Harald Mæle, og alt ligger godt an for en perfekt storm av spektakulær lidelse. Så det føles som en lettelse å kunne si at «Clifford» er … en helt ok barnefilm. Ikke spesielt severdig – men i det minste mye lettere å tolerere enn man kunne ha fryktet fra dette «kreative teamet».

Historien er basert på de populære barnebøkene av Norman Bridwell, som før sin død i 2014 skrev og illustrerte over 75 bildebøker om denne digre, røde kjøteren. Clifford har blant annet fostret flere tegnefilmserier, en masse leketøy, dataspill og en scenemusikal – men dette er hans aller første spillefilm. Fremgangsmåten er den samme som i «Alvin og gjengen» og «Smurfene»: der «Clifford» er skapt på data, og plassert i virkelige omgivelser sammen med livs levende skuespillere. Den vesentlige forskjellen er at Clifford oppfører seg som en forholdsvis normal blandingshund, bare på størrelse med en elefant. Han kan heldigvis ikke snakke (eller synge med irriterende heliumstemme!), står ikke på skateboard og har ikke engang på seg en bakvendt caps. Til gjengjeld fiser han, selvfølgelig. Alle barn syntes jo at fis er det festligste i verden.

[ Dommedagskomedien «Don’t Look Up» fra Netflix er årets mest deprimerende film, men samtidig en av de morsomste ]

Tolvåringen Emily (Darby Camp) går på en fisefin privatskole i New York, der hun blir mobbet av de snørrhovne rikmannsdøtrene fordi hun er en simpel plebeier med stipend og fattig arbeiderklassemor. Mens mamma Maggie (Sienna Guillroy) må dra på jobbreise til Chicago etterlates Emily alene sammen med sin onkel Casey (Jack Whitehall). Et patologisk upålitelig rotehode som for tiden er arbeidsløs, rådløs, hjemløs og sover i en varebil. I mellomtiden har den mystiske, magiske eksentrikeren herr Bridwell (John Cleese) satt opp et telt i parken, som skjuler et dyremottak som virker betydelig større på innsiden enn utsiden. Her får Emily øye på en bedårende hundevalp, som er mutters alene i verden etter at familien ble bortført av hundefangere. Han er knøttliten, knallrød og får navnet Clifford.

«Clifford: Den store røde hunden» er en ny animert barnefilm på kino nå. (UIP)

Emily vil mer enn noe annet adoptere denne sjarmerende, lille krabaten – men i et forsøk på å være en ansvarlig voksen legger onkel Casey ned veto mot en valp i huset. Clifford klarer allikevel å snike seg inn i ryggsekken til Emily, og dagen etterpå har han plutselig vokst til flodhest-størrelse. Kan tro det blir baluba. Flaks at Emily bor i en romslig bygårdsleilighet i Harlem, med langt over middels takhøyde. Men ikke så flaks allikevel, siden bygården har totalforbud mot husdyr. Det tar ikke lang tid før Clifford blir en lokal kjendis i New York, som vekker interessen til industrialisten Zac Tieran (Tony Hale). En lumpen mangemillionær som prøver å skape genetisk modifisert mat i kjempestørrelse, og håper at Cliffords DNA vil gjøre ham enda rikere. Herfra går det aller meste galt for Emily og onkel Casey: de blir kastet ut av leiligheten, jaget av skumle sikkerhetsvakter og etterlyst av politiet, mens Clifford finner på rampestreker, kaos og ablegøyeri. Og promper.

[ Jane Campion og Benedict Cumberbatch utfordrer det tradisjonelle synet på westernrollen i «The Power Of The Dog» (+) ]

Filmen gjøgler litt med hvor mye en diger blandingshund tisser, men unngår diskret å vise at han gjør bommelom. Der er lett å anta at Emily må ta i bruk stor spade og søppelsekker som hundepose. Darby Camp er en befriende ubedårende hovedperson, og rollelista er ellers fylt opp av drevne komikere – deriblant Russell Peters, Kenan Thompson og Alex Moffat. Litt dårlig timing at den chilenskfødte komikeren Horatio Sanz også spiller en sentral birolle, med tanke på at han for nylig ble saksøkt for å ha seksuelt misbrukt en mindreårig pike. Men det er jo ikke filmens feil. Clifford er en nusselig skapning, som aldri ser ut som noe annet enn det han er: en hundre prosent digital hund, som bare unntaksvis passer inn i omgivelsene.

Forsøkene på å gi Clifford et fotorealistisk design har paradoksalt nok sørget for at hunden virker mindre livaktig, og dataeffektene svikter særlig i øyeblikkene der skuespillerne må late som om de tar på ham. «Clifford»-bøkene ble for første gang oversatt til kinesisk i fjor, så filmen prøver skamløst å flørte med det lukrative, kinesiske kinomarkedet – og har lirket inn et uvesentlig sidespor om en snill, kinesisk mangemillionær (Russell Wong). Alt ender med følelsesladede enetaler, «tro på deg selv»-moralleksjoner og folk som bryter ut i spontan applaus. Men heller det enn sang, dans, smurfer og demoniske gnagere. Så jo da, dette er mer smertefritt enn forventet for oss voksne.