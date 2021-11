«Home Alone» er laget på nytt

Det er ikke bare «Tre nøtter til Askepott» som kommer i ny og moderne versjon i år, oppdatert til vår tids konvensjoner og holdninger - og med bildeoppløsning og kvalitet tilpasset nye skjermer. I god tid før jul slipper Walt Disney Company sin nye versjon av den moderne klassikeren og absolutte julefilmfavoritt for veldig mange: «Home Sweet Home. Alone» er den nye polerte og oppdaterte versjonen av filmen som begeistret mange da den kom på kino i 1990 som, gjorde Macaulay Culkin til tidenes barnestjerne og siden har blitt en juletradisjon man må se igjen i tida før jul.

10-åringen Max må pønske ut en plan for å stoppe innbruddstyvene fra å ta seg inn i familiens hus i jula. (Disney+)

Nå håper Walt Disney Company av nyinnspillingen kalt «Borte bra, alene hjemme best» på norsk skal bli julefilmfavoritten til en ny generasjon. Og få foreldrene deres til å starte et abonnement på Disney+, for på kino kommer den ikke, ei heller andre digitale plattformer. «Home Sweet Home Alone» kommer med det frekke mottoet «Holiday classics were meant to be broken», et åpenbart hint om at filmselskapet er fullstendig klar over at dette er en nyinnspilling som kan møtes med bu-rop og skepsis. Det er tross alt en juleklassiker og en førjulsfavoritt til en hel generasjon – minst – som er blitt gjenstand for Hollywoods grenseløse sans for nyinnspillinger og oppfølgere av gamle suksesser.

«Home Alone» – en klassisk julefilm

«Alene hjemme» spilte inn 3,4 milliarder kroner da den gikk på kino i 1990 og langt inn i 1991. Siden er familiekomedien blitt en moderne klassiker, og julefilmen som mange må få med seg på TV før jula setter inn. Den er en så stor del av manges førjulstradisjoner at det har blitt sak i avisen når den ikke har blitt vist på en norsk TV-kanal gjennom de siste tiårene. Filmen har også glimret med sitt fravær på strømmetjenestene i mange år og bare eksistert som digital kjøpefilm.





Denne jula er ikke filmen bare åpen for abonnentene på Disneys strømmetjeneste, den har fått selskap av den sjette filmen i «Home Alone»-franchisen – som altså er en nyversjon basert på den første storsuksessen fra 1990. Denne nyinnspillingen skulle egentlig kommet til filmens 30-årsjubileum i fjor, men innspillingen måtte utsettes på grunn av koronapandemien.

Den nye «Alene hjemme» skulle egentlig hatt premiere samtidig med juleklassikerens 30-årsjubileum i fjor, men filmen ble som mange andre rammet av koronapandemien og måtte utsettes. (Disney+)

31 år etter at åtteåringen Kevin McCallister som er gjenglemt og forlatt alene hjemme, nedkjempet de to innbruddstyvene The Wet Bandits, spilt av Daniel Stern og Joe Pesci, som vil tømme huset hans for verdisaker. I den nye versjonen heter gutten Max Mercer, en engelsk tiåring som våkner på julaften og oppdager at familien har glemt ham igjen i stresset med å rekke flyet til Japan. Når et amerikansk ektepar vil ta seg inn huset hans for å finne noe verdifullt, må han iverksette en kløktig plan for å stoppe dem.

Nye slemminger

Hovedrollen spilles av Archie Yates, mens ekteparet han må takle spilles av Ellie Kemper (mest kjent fra Netflix-komedien «Unbreakable Kimmy Schmidt») og Rob Delaney, amerikansk komiker kjent fra komiserien «Catastrophe», superheltfilmen «Deadpool 2» og en twitterkonto beregnet på et voksent publikum. I denne nye julefilmen er han den som får hardest medfart når han blir utsatt for fellene Max har rigget.

Ellie Kemper og Rob Delany er ekteparet som akter å ta seg inn i huset til Max og familien i den tro at familien er borte i jula. Ingen bør bli overraska om det går med dem som det gjør med innbruddstyvene i den opprinnelige «Alene hjemme». (Disney+)

Traileren fra den nye filmen viser en rekke øyeblikk som er den opprinnelige juleklassikeren gjenskapt scene for scene. 2021-versjonen er også så trofast originalen at John Hughes, manusforfatteren på 1990-versjonen har fått manuskreditt på 2021-utgaven. John Hughes skrev manus til flere av de to neste «Home Alone»-filmene før han døde i 2009. Den første filmen ble en så stor kassasuksess at det ble laget ytterligere fire filmer, men det var bare film nummer to – Alene hjemme 2: Forlatt i New York som hadde stjernen Macaulay Culkin på rollelista. Regissør Chris Columbus sa også takk for seg etter oppfølgeren fra 1992, hvor Kevin kommer ut for de samme innbruddstyvene på juleferie i New York.

«Alene hjemme» gjorde Macaulay Culkin til verdens største barnestjerne på 1990-tallet. Alle rykter om at han skal dukke opp i den nye versjonen av filmen har blitt avvist av mannen som i sin tid spilte åtte år gamle Kevin Mccallister. (Disney+)

Regissør Chris Columbus er blant de som reagerer på at Walt Disney Company har valgt å lage en ny versjon av juleklassikeren, og har kritisert dette filmprosjektet en rekke ganger.

Kritisk til nye «Home Alone»

– Jeg er en sterk tilhenger av at man ikke skal lage nyversjoner av filmer med så lang levetid som «Alene Hjemme». Man vil ikke klare å skape den samme magien en gang til, så hvorfor gjøre det, uttalte han under lanseringen av sin egen nye julefilm i fjor, «The Christmas Chronicles 2». Columbus hadde ikke hørt noe fra de som lager nyversjonen, men at han uansett anser den nye filmen som bortkasta tid.

– Dagens Hollywood lager nyinnspillinger av alt mulig. Jeg mener, de har en remake av «Alene hjemme» på gang. Hva er poenget? Filmen finnes fortsatt, så la oss bare forholde oss til den filmen, uttalte Chris Columbus før premieren på hans nyeste julefilm – Netflix-film to i serien hvor Kurt Russell spiller julenissen.

Enn så lenge er det lite som tyder på at «Christmas Chronicles»-filmene med Kurt Russell har etablert en ny julefilmtradisjon. Nå er spørsmålet om «Borte bra, alene hjemme best» kan klare å bli en julefilmklassiker slik originalfilmen er. Den kommer ut i god før jula begynner, eksklusivt på Disneys egen strømmetjeneste, og der og bare der. I selskap med originalen fra 1990.

