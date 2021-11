Klart for høstens store kinohelg

Publikum har strømmet tilbake til kinoene etter gjenåpningen, og ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino ble oktober måned den mest besøkte i dette årtusenet med unntak av 2016. Denne helgen er er det all mulig grunn til å oppsøke kinoene, men den årvisse Den store kinodagen og halv pris på en rekke av filmene på programmet. Her er noe av det du kan se på kino denne helgen.

«Tre Nøtter til Askepott»

Den norske barnefilmen fra Cecilie Mosli med Astrid Smeplass og Cengiz Al i hovedroller har førpremiere lørdag 5. november. En storslagen nyinnspilling av det klassiske juleeventyret blir, ifølge Filmweb, «et heseblesende ritt, briljant bueskyting og selvfølgelig – slottsball med vanvittige kjoler og en solid porsjon magi».

Førpremiere 5. november. Ordinær premiere 12. november..

«Last Night In Soho»

En ny psykologisk thriller fra den engelske regissøren Edgar Wright ( «Baby Driver» , «Shaun of the Dead» , «Scott Piligrim vs. the World»). En historie om en ung og aspirerende Eloise (Thomasin McKenzie) som flytter til London for å forfølge en karriere som motedesigner. På mystisk vis finner Eloise en inngang til å reise tilbake i tid til 60-tallet – en legendarisk periode i moteverdenen. Hun ser et ikonisk London gjennom øynene til en ung artist Sandy (Anya Taylor-Joy), men oppdager raskt at epoken ikke var så glamorøs som hun så for seg.

«Det er gjennomgående underholdende, fascinerende og smart, med en lett feministisk touch på sluttstreken», skriver kulturredaktøren i Dagsavisen Mode Steinkjer.

«Titane»

«Titane» av Julia Ducournau – vinner av Gullpalmen på Cannes Film Festival. 2021. Franske Julia Ducournau, som tok Cannes med storm i 2016 med debuten «RAW», er nå tilbake med en unik og grenseoverskridende ny thriller.

«Ikke noe utenom det vanlig her. Bare en helt normal historie om en kvinnelig seriemorder-stripper med metallplate i skolten, som blir gravid med en Cadillac og deretter gir seg ut for å være den savnede sønnen til en dypt ulykkelig brannkaptein», skriver Dagsavisens anmelder.

ETERNALS Lauren Ridloff spiller en hovedrolle i Marvel-filmen «Eternals». (Sophie Mutevelian/Sophie Mutevelian)

«Eternals»

«Eternals» – en ny Marvel-film fra Oscarvinner Chloé Zhao med blant annet Kit Harrington, Angelina Jolie, Gemma Chan og Salma Hayek. «Eternals» er et interessant eksperiment, drevet av hederlige intensjoner og et lovende spørsmål: hvordan ville en Marvel-superheltfilm sett ut hvis den var regissert av en indie-regissør kjent for lavmælte lavbudsjett-dramaer?», skriver Dagsavisens anmelder.

«Copshop»

– underholdende amerikansk thriller fra Joe Carnahan ( «The A-Team», «Narc», «Smokin’ Aces»).«Den snedige svindleren Teddy Murretto (Frank Grillo) flår gjennom Nevada-ørkenen i en Ford Crown Victoria som er gjennomhullet av kuler, og klekker ut en desperat plan om å gjemme seg for den livsfarlige leiemorderen Bob Viddick (Gerard Butler). Murretto slår ned en ung, kvinnelig betjent, Valerie Young (Alexis Louder), for å bli arrestert og sperret inne på politistasjonen i en liten by. Men fengselet er ikke et trygt sted for Murretto. Viddick pønsker ut sin egen plan for å bli fengslet og avventer situasjonen i en nabocelle til han kan fullføre oppdraget sitt. Når en konkurrerende leiemorder (Toby Huss) dukker opp og skaper totalt kaos, blir Viddick tvunget til å bli kreativ hvis han skal fullføre jobben og unnslippe den eksplosive situasjonen», skriver Filmweb.

Gerard Butler i «Copshop». (SF Studios)

«Nordsjøen»

«Nordsjøen» – den store norske katastrofefilmen fra John Andreas Andersen, kjent blant annet for sin tidligere katastrofefilm «Skjelvet». Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo og Henrik Bjelland spiller store roller.

«Overordnet er «Nordsjøen» en historie om hvordan vi mennesker tar for oss av de ressursene naturen byr på, men når vi blir for grådige slår naturen tilbake», skriver Dagsavisen.

«Verdens verste menneske»

«Verdens verste menneske» – den tredje filmen i Joachim Triers «Oslo-trilogien» som fikk internasjonal annerkjennelse allerede under filmfestivalen i Cannes i juli. Hovedrolleinnhaveren Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes. Nå er «Verdens verste menneske» valgt ut som Norges Oscar-kandidat.

«Filmene med Oslo som ramme er kloke, varme og skarpt humoristiske historier om menneskelig nærhet, de små personlige dramaene og livets lunefullhet. Med «Verdens verste menneske» treffer han sin egen generasjon rett i hjertet» , skriver kulturredaktøren i Dagsavisen Mode Steinkjer i sin anmeldelse.

«Lille mamma»

«Lille mamma» – en melankolsk dramafilm av den franske manusforfatteren og regissøren Céline Sciamma, som også sto bak den franske «Portrett av en kvinne i flammer»-regissøren Céline. I denne filmen vender Sciamma tilbake til til sine nydelige skildringer fra barnas verden, slik hun har vist at hun er en mester i å gjøre i sine tidligere filmer Tomboy, Vannliljer og Girlhood. Lille mamma handler om barn, men vil nok være til mest glede for et voksent filmpublikum”, skriver Filmweb.

Fra filmen «Lille mamma». (Arthaus)

«Aksel»

En dokumentarfilm fra Even Sigstad og Filip Christensen som forteller historien om en av Norges største idrettsprofiler gjennom tidene, Aksel Lund Svindal. «Filmen skildrer dramatiske hendelser i utforløypene, opp- og nedturer i livet utenfor bakken og kampen mot en kropp som sliter med å tåle belastningene. «Aksel» gir et unikt innblikk i en eventyrlig og spektakulær idrettskarriere, og ikke minst i en karriere som går mot slutten, i en film om viljestyrke og samhold» , skriver Filmweb.

For hele familien

«Brillebjørn feirer jul» – barnefilm fra Maiken Marstrander, kjent for sin snille og koselige barnefilm «Brillebjørn på bondegården».

Ifølge Filmweb er «Brillebjørn feirer jul» en historie om lille Johannes som er på besøk hos bestemor i dagene før jul. Dette er den første julen uten bestefar, han var familiens julegeneral. Når Johannes ikke finner noen spor fra nissen i nisseverkstedet blir han bekymret for at det kanskje ikke blir en ordentlig jul i år. Kan det virkelig hende at nissen ikke kommer? Det kan ikke Johannes risikere, så han og Brillebjørn gjør alt de kan for at nissen besøker dem på julaften. Kanskje blir Johannes den nye julegeneralen også?

«Ekkliene - Velkommen til Søppeldynga» en animasjonsfilm fra Toby Genkel og Jens Møller.

«En liten landsby har et stinkende problem: den lokale søppeldynga. Den skjemmer området og byens borgere på grunn av stanken, og de må se langt etter turister og er bekymret for områdets eksistens. Noe må skje! Derfor har den 11-årige Max, som er sønnen til byens borgermester og hans ambisiøse kone, satt i gang et topp hemmelig samarbeid med den sprøe professoren Skumversen og hans niese Lotte om å lage en maskin som kan løse det stinkende problemet.

En dag møter Max noen små grønne vesener på søppeldynga. De heter Ekkliene, og hele familien har bosatt seg midt i den største haugen med søppel og skrot sammen med dragen deres Flammerumpe. Nå går det snart opp for Max og Lotte hva Ekkliene kan bety for den stinkende byen. For de spiser jo søppel som om det skulle vært godteri!» – sånn beskriver barnefilmen Filmweb.

