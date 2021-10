Klyper seg selv i armen

For Kristine Kujath Thorp har de to siste årene vært travle. Hun spilte store roller i flere suksessfulle norske filmprosjekter, blant annet Eirik Svenssons «Den største forbrytelsen» og Yngvild Sve Flikkes «Ninjababy». For «Ninjababy» fikk hun Amandaprisen 2021 i klassen beste kvinnelige skuespiller. I dag er det norsk kinopremiere på den lenge ventede katastrofefilmen «Nordsjøen», hvor Thorp spiller en krevende hovedrolle. Alt dette klarte hun å få til uten skuespillerutdanning.

– Det har vært en lang vei å komme dit jeg er i dag. Det var mye masing som skulle til, og mye skamløshet som skulle til for å bli sett, for at folk skal gidde å ha deg til casting i det hele tatt, sier Thorp.

Hun innrømmer at det å være skuespiller er drømmejobben hennes. Men det er ikke den eneste drømmejobben – Thorp er glad i kunst og liker å male, er utdannet produksjonsdesigner og har drevet med det i flere år. At hun helst ville jobbe i filmbransjen skjønte hun likevel ganske tidlig.

– Jeg var statist i den første spillefilmen min da jeg var rundt ti eller elleve år. Da husker jeg at jeg fikk en følelse av at jeg hadde lyst til å jobbe i filmbransjen - bak eller foran kamera, det var ikke så viktig. Jeg elsket den følelsen av å være på sett når alle jobber mot det samme målet, og det at man lager en fantasiverden i den virkelige verden, og at man kan gå inn i den. Det var helt magisk.

Krevende roller

Thorp spiller ganske ulike, men sterke kvinnelige karakterer. Sterke på mange forskjellige måter. I «Ninjababy» spilte hun Rakel, en kvinne i 20-årene som er blitt ufrivillig gravid og prøver å finne ut hva hun virkelig vil. I «Nordsjøen» er hun Sofia, en dyktig og modig undervannsrobotoperatør.

– Jeg føler at alle filmene og alle karakterene har vært så utrolig ulike. Det har vært morsomme og vanskelige utfordringer med alle. Med noen av rollene får man masse tid til å gå langt inn i mørket til karakteren, å være veldig søkende i karakteren. Med andre prosjekter så er det mer at man får opplevd så vanvittig mye og at det blir som et eventyr å være på jobb. Det er det som gjør det yrket her så spennende. At man får lov til å leve så mange forskjellige liv fra sitt eget, sier skuespilleren.

Så langt er «Nordsjøen» Thorps største prosjekt. Hun forteller at det var spesielt utfordrende å spille Sofia blant annet fordi hun kommer fra en helt annen verden.

– Hun har jo utrolig pågangsmot, det har jeg selv og, men hun er så dypt fokusert og kan så mange ting, er veldig teknisk dyktig. Jeg måtte overbevise meg selv om at jeg kunne finne den delen i meg selv. Hun kommer fra en verden jeg absolutt ikke kjenner til. På en eller annen måte prøve å få en forståelse av hva som skjer i Nordsjøen sånn at jeg følte at jeg hadde i hvert fall litt kunnskap før jeg gikk inn i det. Det er en veldig krevende fysisk rolle. Jeg måtte trene i et halvt år - masse HIT, Tae Bo, kardio og styrketrening.

– Hva er drømmerollen din?

– Jeg har veldig lyst til å spille Jeanne d’Arc fordi jeg har lyst til å spille en kvinnelig ridder. Så hvis jeg fikk spille Jeanne d’Arc i Yorgos Lanthimos sin versjon, det hadde vært gøy. Det er en veldig spesifikk drøm, men det hadde vært en absolutt drømmerolle.

Uvant til oppmerksomhet

Etter «Nordsjøen» jobbet Thorp med Kristoffer Borglis nye film «Syk pike» og en dansk spillefilm «Den store stilhed» hvor hun også spilte hovedrollene. Skuespilleren forteller at hun er blitt ferdig med alle innspillingene nå og ønsker å ta en liten pause.

– Hvordan føles det å ha så mange pågående prosjekter?

– Overveldende. Det er utrolig gøy, men nå gleder jeg meg til en pause fordi det har vært veldig mye i de siste to årene. Men jeg må også klype meg selv i armen, minne meg selv på at dette her er virkeligheten.

– Hva planlegger du å gjøre i den pausen?

– Gå masse i skogen, nyte stillheten. Helt sikkert male masse, lage ting, lese, høre på musikk og sove. Det er masse, masse jobb og oppmerksomhet som jeg ikke er vant til, og som er litt absurd.

