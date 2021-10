«Dune» er klar for HBO Max

«Dune» har hatt over 193.000 besøkende på norsk kino siden premieren den 15. september, og er en av høstens mest populære filmer i gjenåpnede kinosaler. Og den går fortsatt trekker folk, endrer ikke det på Warner Bros planer for verken denne storfilmen eller andre kommende Warner-titler. «Dune» skal lanseres på HBO Max for å trekke strømmeabonnenter 1. november, i tråd med den nye seks ukers perioden Warner Media vil ha mellom kinopremiere og strømmepremiere for selskapets storfilmer. Selv om det innebærer at en populær film som «Dune» ikke har gått ferdig på kino, før den blir tilgjengelig på strømming.

«Dune» er blitt en så stor suksess på kino at fansen av det spektakulære science fiction-eventyr får oppfølgeren de har ønsket seg. «Dune: Part Two» har planlagt premiere i 2023, med skuespillerne Timothee Chalamet og Rebecca Ferguson på rollelista. (SF Studios/Warner Bros)





«Dune» på kino og strømming

Dermed kommer Denis Villeneuves spektakulære 2,5 timer lang science fiction-eventyr på HBO Max den 1. november. Filmen er en internasjonal suksess etter gjenåpningen av kinoene, og denne uka kunne fansen juble over kunngjøringen at filmen får en oppfølger. Dette gleder programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino også, som påpeker at det ikke er gitt at det ville kommet en «Dune: Part Two» uten kinoene. «Dune»-oppfølgeren kan trekke nye store mengder publikum til kinoene i 2023, en framtid der det blir kortere eksklusiv kinotid før filmene går til filmselskapenes strømmetjenester.

– Dette handler om at «Dune» har gått så bra på kino. Til tross for at den er to og en halv time lang, og er en film som kanskje er mer utfordrende rent fortellerteknisk, har den samlet mange i kinosalene. Det er morsomt, sier Christin Berg.

At «Dune» kommer på en strømmetjeneste selv om den fortsatt går på kino etter 45 dager, er del av den nye avtalen mellom Nordisk Film Kino og Warner Media - og som flere underholdningsgiganter vil inngå med kinobransjen. I løpet av pandemien har film tillegg til TV-underholdning blitt et viktig middel i den pågående globale strømmekampen.

En klassisk kinofilm

– Dette var noe vi visste om. «Dune» hadde premiere den 15. september. Lanseringen på HBO Max er sånn cirka i tråd med vinduet på 45 dager, og etter avtalen vi har gjort med Warner Bros. «Dune» er et veldig godt eksempel på en klassisk kinofilm, den er visuelt spektakulær og skapt for et kinolerret. De fleste interessert i filmen vil velge å se den på kino, sier programdirektøren i Nordisk Film Kino, Norges største kinoeier.

I praksis innebærer det at filmen stadig går bra i store kinobyer som Oslo, når den blir tilgjengelig på strømming.

– Dette er en film som ikke er ferdigspilt i Oslo på 45 dager. Vi kan ha et langt løp på den, og kan miste inntekter etter at den er kommet på strømming. Samtidig har filmen spilt ferdig på mindre steder utenfor byene, sier Berg.

Kortere kinotid før strømmepremiere

Et kinovindu på bare seks uker for storfilmer, kommersielle titler og blockbustere før de får strømmepremiere kan også få andre konsekvenser for utvalget av annen film på kinoene, sier programdirektøren i Nordisk Film Kino.

Sopranos-filmen «The Many Saints of Newark» er ikke tilgjengelig for et norsk publikum denne høsten, verken på kino eller på HBO Max. (Warner Bros Pictures/AP/NTB/AP)

Tidligere i høst forsvant Sopranos-filmen «The Many Saints of Newark» fra oversikten over kommende kinopremierer i Norge. Det kunne tyde på at filmen tilknyttet HBO-serien «Sopranos» ville bli en del av lanseringen av HBO Max, men filmen glimrer med sitt fravær på den nye strømmetjenesten. Warner Media i Norge kan heller ikke si noe om når mafiafilmen fra Sopranos-skaper David Chase og Warner Bros blir tilgjengelig for norske fans på HBO Max.

Nordisk Film Kino har heller ikke filmen klar med ny premieredato. Denne tittelen kan være et eksempel på film som forsvinner fra kinoene som følge av den nye strømmefokuserte markedsstrategien til de amerikanske underholdningskjempene.

Truer mangfoldet på kino

– Konsekvensen av at Hollywood-selskapene eier sine egne streamingtjenester er at de mellomstore, amerikanske filmene mest sannsynlig vil forsvinne fra kinoen og heller gå rett til lansering på streamingtjenestene. At de mellomstore filmene forsvinner, og bare de store kommersielle filmene får kinopremiere, vil gå utover det samlede filmtilbudet på kino, sier Berg.

- Hvis folk heller venter med å se filmer til de kommer på strømming, framfor å se dem på kino, går det utover inntektene i mange ledd i film- og kinobransjen. Nå handler dette om et større bilde, og vi er fortsatt i en pandemisituasjon, så vi vet ikke hvordan situasjonen blir før om et par år. Mangfoldet av film på kino kan bli dårligere på sikt, sier Berg.

Høstens Marvel-suksess på kino: «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» kommer på Disney+ 12. november, drøyt to måneder etter kinopremieren. (Disney)

Resultatet av strømmekonkurransen som foregår på et globalt nivå er at underholdningsgigantene lanserer egne storfilmer på sine respektive strømmetjenester først denne høsten. Walt Disney Company slipper Marvel-filmen «Shang-Chi and The Legends of The Ten Rings» åpent på Disney+ den 12. november, drøyt to måneder etter global kinopremiere.

Ryan Reynolds i «Free Guy», filmen om en vanlig spillfigur som fungerer bedre enn de fleste filmer basert på spill. (20th Century Fox/Disney/Photo Credit: Courtesy of 20th C)

For to uker siden ble komedien «Free Guy» gjort tilgjengelig på Disney+, drøyt to måneder etter kinopremiere. Walt Disney Company opererer i praksis ikke med det samme korte kinovinduet som konkurrenten Warner. Den 12. november lanseres også «Borte Bra, Hjemme Alene Best», nyversjonen av den klassiske julefilmen «Alene hjemme» eksklusivt på Disney+.

Nordisk Film Kino og Walt Disney Company er stadig i forhandlinger om kinovinduet for Disneys filmer, forteller NFKs programdirektør.

– Vi kjemper for å beholde vinduet på de store kommersielle titlene. Her må hele forretningsavtalen ses under ett. Kinoen vil alltid være den viktigste inntektskilden for produsenter og distributører. Alle er interessert i å beholde kinoen som visningsarena og samlingspunkt, sier Christin Berg.

