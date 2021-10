Reinsve klar med skinnbukser fra Dior og stort smil for å fronte Norges Oscar-kandidat

Mandag var det nemlig duket for den spennende avsløringen av hvilken norsk film som skulle bli Norges Oscar-kandidat frem mot nominasjonen i Oscar-kategorien for beste internasjonale film.

På forhånd hadde filmens produsent Thomas Robsahm nærmest kalt det «en skandale» om ikke valget falt på Joachim Triers kritikerhyllede og Cannes-prisvinnende film med Renate Reinsve som den bærende kraft. Men skandalen uteble.

Filminstitutt-direktør Kjersti Mo uttalte på pressekonferansen at Triers film har «en helt unik mulighet til å nå hele veien frem», etter stor suksessen utenlands – blant annet med Renate Reinsves oppsiktsvekkende, beste kvinnelige skuespillerpris i Cannes i sommer. For mandagens avsløringen er bare starten:

– Det er en lang vei igjen, dette er første steg, sier regissør Joachim Trier. Hans store stjerne legger til:

– Det kalles «Oscar Race» av en grunn. Jeg har ikke vært med på dette før, så jeg er bare veldig, veldig spent, sier Renate Reinsve.

– Se på havet

Reinsve, som langfilmdebuterte i hovedrollen som Julie, får én uke fri før den italienske premieren. Den skal hun tilbringe på en øy utenfor Napoli. Da skal hun være smått utilgjengelig, bare se på havet og ikke snakke om seg selv, smiler hun. Men det er ikke fordi hun er lei av «Verdens verste menneske» – tvert om.

– Det er det som er så fint, at jeg er så entusiastisk for denne filmen og bare er glad for å være lenger i dette universet, sier Reinsve, som sier at hun «lærer noe nytt» om filmen fra de ulike perspektivene som journalister så vel som publikummerne hun møter har.

– Jeg skjønner hva den betyr for andre mennesker. Det er derfor man lager film: For at det skal resonnere hos andre. Det har «Verdens verste menneske» så absolutt gjort, sier Reinsve, som i forkant trodde den ville ha størst appell hos kvinner på hennes egen alder. Hun medgir at hun ble overrasket over å se hvor bredt den slo an: Hittil er den sett av over 85.000 på kino i Norge.

– De er av forskjellige kjønn og aldre og alt, fordi den treffer folk ulikt med sine ulike tematikker.

Skape snakkis

Renate Reinsve kommer til å høre mange flere perspektiver, for snart legger hun og filmlaget ut på nye promoteringsreiser og kommer ikke tilbake før mot slutten av november. «Verdens verste menneske» er nemlig solgt til hele verden.

Så blir det en liten pause – før filmteamet og nå også Filminstituttet i samarbeid med filmens amerikanske distributør, Neon, kjører videre på med Oscar-kampanjen i januar og februar. Det vanker 350.000 kroner i NFI-tilskudd til den norske kandidaten i første runde, og nye 250.000 om den klarer seg videre.

Men selv om «The Worst Person in the World» tippes av bransjebibelen Variety som den mest sannsynlige kandidaten til å vinne kategorien, og toneangivende New York Times holder filmen som sin favoritt – og i tillegg spår Reinsve som kandidat i beste skuespiller, så er dette bare første trinn av en flertrinnsrakett.

– Nå gjelder det å få «Verdens verste menneske» til å bli en snakkis blant medlemmene av Oscar-akademiet, sier filmens produsent Thomas Robsahm i Oslo Pictures erfarent. Han har vært med på dette tre ganger før, med «Engelen», «Thelma» og fjorårets «Håp» – som faktisk kom med på kortlisten og sier:

– At «Verdens verste menneske» er en veldig tydelig film er mye av suksessen. Derfor har vi fokusert bevisst på hovedrollen, fordi folk er opptatt av karakterene.

– Nominasjon ikke umulig

– Slik utviklingen har vært med «Verdens verste menneske», med Cannes og favorittstempel i amerikanske medier, må jeg innrømme at jeg aldri har følt at sjansene har vært større til å komme langt på veien, legger Robsahm til.

Først gjelder det for den norske Oscar-kandidaten å komme seg til en kortliste på 15 filmer, som offentliggjøres 21. desember. Deretter blir det neglebitende jule- og januardager, før de nominerte bekjentgjøres 8. februar – stemt frem av Oscar-akademiets medlemmer. Der er for øvrig både regissør Joachim Trier og medmanusforfatter Eskil Vogt medlemmer.

– Akademimedlemmene får tilsendt rundt 80 filmer hver, så det er klart at de færreste ser alle. Så nummer én er at folk ser filmen, og liker den. En pris i Cannes er med på å plassere oss blant de øverste, og gir oss mer oppmerksomhet, konstaterer regi- og produsentveteranen og sier han tror «Verdens verste menneske» har en veldig god sjanse.

– Se på «Druk», hvordan den ble holdt frem som favoritt og gikk hele veien. Vårt løp ligner litt på dette. Vi er blant de ni-ti som har en sjanse. Nå blir jeg skuffet om vi ikke kommer på kortlisten. Jeg føler at nominasjon ikke er umulig. Det har skjedd før at favoritter ikke har nådd opp. Men det føles riktig at vi har fått denne sjansen. Jeg kan ikke huske at en norsk film noensinne før er blitt trukket frem som favoritt på denne måten her, avrunder Robsahm.

