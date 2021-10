Batman, klar for film og TV neste år

Gamle helter blir som nye i filmene og seriene som venter fra Warner Media og DC Comics det neste året, og det kommer mange av dem. At Batman er blant de eldste superheltfigurene i verden – 82 år, forhindrer ikke at helten tidligere kjent som Lynvingen fronter den neste offensiv fra underholdningsgiganten som kanskje har størst muskler til å gi Disney og Marvel konkurranse om publikum og milliardinntekter. Noen DC-helter skal trekke folk på kino, andre skal skaffe HBO Max nye abonnenter.

Se den nye «The Batman»traileren her:

Et velregissert lanseringsshow på nettet har annonsert alt det Warner og DC skal by på over nyttår – og fremst i rekken står «The Batman», enda en nyversjon av historien om hvordan Batman ble til, i skikkelsen til en innbitt Robert Pattinson. Den nye traileren viser hvor stemningen ligger i Matt Reeves versjon av Gotham-helten, dette er mørkt, bistert og brutalt, og historien er enda en versjon om hvordan Batman ble til.

Ingen ny George Clooney akkurat: Robert Pattinson i rollen som Bruce Wayne/Batman i den kommende, mye omtalte og pandemiforsinkede «The Batman». (Warner Bros/NTB/AP)

Når Bruce Wayne så er blitt voksen dukker superskurkene opp, blant annet en ugjenkjennelig Colin Farrell i rollen som The Penguin. Den klassiske Batman-skurken The Riddler, og Zoe Kravitz i rollen som Catwoman.

[ Vil du heller se en Marvel-film? ]

Superhelter og superskurker

«The Batman» skal ha verdenspremiere på kino 4. mars, og det skal en voldsom oppblomstring av pandemien til for å stoppe den. Deretter følger en rekke DC Comics-filmer som Warner Media har snakket lenge og vel om. Blant dem er «Black Adam», en superskurk fra Shazam-universet hvor Dwayne Johnson har rollen som nådeløs og mektig muskelbunt.

«Black Adam» kommer på kino i juni 2022:





I november 2022 kommer endelig The Flash», en film som også vet å bruke Batmans status for hva den er verdt. Filmen om verdens raskeste figur skal leke med tidsdimensjonene, og byr av diverse grunner på Ben Affleck i Batman-rollen fra Zack Snyders filmer, samt at Michael Keaton også dukker opp i trikot og kappe 30 år etter at han spilte helten i Tim Burtons to filmer.

[ Sjekk våre strømme-oversikter over bra serier ]

Dette er filmer med potensial til å skaffe HBO Max nye abonnenter, all den tid de blir tilgjengelig for abonnentene seks uker etter kinopremiere.

Også klar for kino i 2022: «The Flash».





Batman på alle baner

Etter at Zack Snyders filmer om Batman, Superman og Justice League (Joss Whedon-versjonne) ble kunstneriske og kommersielle skuffelser - og som på ingen måte kunne sammenligne seg med populariteten til Disneys serie av Marvel-blockbustere det siste tiåret, har Warner Bros startet med ny frisk – og satse på at gode gamle Batman skal gjøre mye av jobben.

[ «Justice League»-filmen slik Zack Snyder ville lage den ]

Dermed venter det mye Batman-underholdning de neste årene. Satsingen på den kappekledde helten fra Gotham inkluderer mange sjangre og mange plattformer – tegneserier, tegnefilm og videospill. Samt en ny podcast – «Batman Unburied» på Spotify, som byr på en historie skrevet av «The Dark Knight»-manusforfatter David S. Goyer. Det innebærer at Batman endelig blir hovedpersonen i sitt eget hørespill! Han var bare gjest i Supermanns program da superhelter var radiostjerner på 1940-tallet.

Batman er en figur og et varemerke som Warner Bros og DC Comics satser mye på de neste årene, med en rekke avleggere av kinofilmen «The Batman» på film- og TV-fronten. (Warner Bros/NTB/AP)

En egen Batgirl-film med Leslie Grace i hovedrollen skal komme på HBO Max, i likhet med en planlagt TV-spin off om «The Penguin» fra Robert Pattinson-filmen. Samme strømmetjeneste er også stedet for «Batwoman», neste år ute i tre sesonger. «Gotham PD» er en kommende dramaserie om Gothams politimester Jim Gordon og en ung Batman som fersking i vigilante-faget. Og sidekick Robin er blant heltene i «Titans», ute i sesong 3 på Netflix/HBO Max denne måneden. «Pennyworth» handler om Batman-butler Alfreds liv som tøffing i London på 60-tallet.

John Cena har hovedrollen «Peacemaker». en spin off fra superskurkfilmen «The Suicide Squad», med premiere på HBO Max i januar. (Warner Media)





Supermann på TV

Warner Media innleder storsatsingen alt i januar, med premieren på den nye TV-serien «Peacemaker», en spin off fra filmsuksessen «The Suicide Squad» med John Cena i hovedrollen som superhelt av det mer komiske slaget. TV-seriene basert på nye og gamle superheltfigurer fra DC Comics har en sentral rolle i lanseringen av strømmetjenesten HBO Max, med «Superman and Lois», «Batwoman» og «Stargirl» som to av de nyeste. Et annet nytt navn for noen er «Naomi», som tror hun er en vanlig amerikansk tenåringsjente til hun oppdager superkreftene sine, som kommer i mai. HBO Max blir også åstedet for en ny serie om Grønne Lykt. Samtidig er superhelten «Blue Beetle» den første latinamerikanske figuren det lages kinofilm om, av og med latinamerikanske filmskapere.

I mai kommer kinofilmen muligens rettet mot det yngste publikumssegmentet, «DC’s League of Super Pets».

«Peacemaker» er den neste superheltserien på HBO Max:





Wonder Woman kommer tilbake

Noe nytt om filmer med Supermann eller Justice League har fansen ikke fått nytt om, men det har falt noen amerikanske superfans tungt for brystet at DC Comics har fjernet det amerikanske fokuset i tegneserieheltens motto fra «Truth, Justice and the American Way» til det mer globalt vennlige «Truth, Justice and a Better Tomorrow».

I løpet av DC FanDome-eventet ble det annonsert at en annen DC Comics-veteran kommer på kino helt på tampen av 2022, i form av «Aquaman and the Lost Kingdom» som har premiere uka før jul.

«Aquaman» med Jason Momoa i hovedrollen får en oppfølger i 2022. (Warner Bros Pictures/AP)

På samme happening bekreftet også regissør Patty Jenkins at hun er godt i gang med å lage den tredje filmen om Wonder Woman. Det eneste som er kjent om filmen er at den ikke skal ha samme 80-tallsaktige eventyrfilm-rammen som den kritikerslaktede «Wonder Woman 1984».

Premieren på den neste «Wonder Woman»-filmen forventes å bli i 2023. Da kommer også «Shazam! Fury of the Gods» som en mulig DC-blockbuster med sommerpremiere i juni.

Film-Wonder Woman Delayed Gal Gadot gjentar rollen som Wonder Woman i en tredje superheltfilm om figuren - som har 80-årsjubileum i år. (Clay Enos/AP)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

DC-heltene på skjerm og lerret:

«Peacemaker», HBO Max, januar 2022

«The Batman», kino, 4. mars 2022

«Naomi», HBO Max, mai 2022

«DC’s League of Super Pets», kino, mai 2022.

«Black Adam», kino, juni 2022

«The Flash», kino, november 2022

«Aquaman And The Lost Kingdom», kino, desember 2022

«Shazam! Fury Of The Gods», kino, juni 2023.

Uten premieredato.

«Gotham PD», HBO Max, «The Penguin», HBO Max, «Green Lantern», HBO Max, «Batgirl», «Blue Beetle», «Wonder Woman 3».