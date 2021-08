En ny generasjon kuppet Amanda

Amanda-prisene kroner et kinoår som har vært helt ekstraordinært. Flere av de nominerte filmene brukte lang tid på å få kinopremiere, og enda lengre tid på å nå ut til et publikum på grunn av koronarestriksjoner og mer eller mindre stengte kinoer. En av dem var «Ninjababy», som hadde festivalpremiere i januar i år. Først mange måneder etterpå ble den sendt ut på kino. Under utdelingen av Amanda-prisene i Haugesund lørdag, der Den norske filmfestivalen arrangeres denne uka, ble frustrasjonene kompensert med fire priser. Av de 11 nominasjonene filmen hadde på forhånd, fikk filmen uttelling for blant annet Beste regi til Yngvild Sve Flikke, mens skuespiller Kristine Kujath Thorp fikk prisen for sin aller første hovedrolle på film.

«Ninjababy» var også nominert til beste kinofilm, men ble slått av dokumentarfilmen «Kunstneren og tyven» i en kategori der nok en dokumentarfilm, «Generasjon Utøya», var den tredje utfordreren.

Det er også en seier for den kunstneriske filmen at Stavanger-paret Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen vant beste barnefilm for «Tottori – Sommeren vi var alene», en egenartet historie som på alle vis er en familiefilm laget utenfor den ofte svært markedsstyrte barnefilmløypa i norsk film.

[ «Ninjababy»: Regitalent innfrir med bittersøt komedie om voksesmerter og graviditet (+) ]

Filmskaperparet Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har laget barnefilmen "Tottori. Sommeren vi var alene" med døtrene Vega og Billie i hovedrollene. (Berit Roald/NTB kultur)

Yngvild Sve Flikke innfridde til fulle med sin andre spillefilm, som i Dagsavisens anmeldelse ble betegnet som «en film og en historie vi har ventet på, en original filmfortelling med en usedvanlig sterk hovedrolle og et blikk på verden som både er gjenkjennelig og overraskende, frekt og søtt på samme tid». Den handler om Rakel som blir gravid etter en noe upersonlig «one night stand», og er fast bestemt på å ta abort. Problemet er bare at når hun innser graviditeten er hun i sjette måned, og da er kanskje ikke akido-instruktøren faren likevel. Både Kristine Kujath Thorp som spiller Rakel og Nader Khademi som instruktøren hentet hjem Amanda-priser. Khademi fikk fortjent Beste mannlige birolle. I tillegg gikk manusprisen til «Ninjababy».

[ «Den største forbrytelsen» skildrer det norske holocaust med nøktern grusomhet (+) ]

Årets mest ambisiøse kinofilm, «Den største forbrytelsen» bygget på Marte Michelets bok fra 2014 om deportasjonene av de norske jødene under krigen, hentet også hjem tunge priser. Jakob Oftebro vant sin aller første Amanda med Beste mannlige skuespiller for rollen som virkelighetens Charles Braude.

Pia Halvorsen fikk birolleprisen for rollen som moren Sara Braude. En skuespillerprestasjon «helt i sin egen verden» slo vi fast i anmeldelsen av «Den største forbrytelsen», som er regissert av Eirik Svensson. Filmen ble vel å merke ikke nominert til verken beste film eller Beste regi.

Amandaprisen 2021 Jakob Oftebro etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen "Beste mannlige skuespiller". (Jan Kåre Ness/NTB)

Man kan hevde at Amanda-nominasjonene også i år var porsjonert ut slik at «alle» skulle kunne få en eller annen pris. Men at for eksempel to av tre nominasjoner til beste kinofilm falt på dokumentarfilmer, som også prises i en egen kategori, gjør at for eksempel «Den største forbrytelsen» ikke får muligheten til å vinne i en kategori mange mener den naturlig hører hjemme i. Det er selvfølgelig svært bra for norsk kinodokumentar, som på denne måte blir enda mer synlig, og kanskje er årets priser et utslag av nettopp denne trenden.

«Kunstneren og tyven» av Benjamin Ree vant tre priser, Beste film, Beste klipp og – naturlig nok – Beste dokumentarfilm. Og «Generasjon Utøya» ble priset av folket. Aslaug Holm og Sigve Endresen har ikke bare laget en svært god film, men folkets valg forteller også noe om hvilket sterkt behov vi har for å snakke om og debattere 22. juli nå ti år etter.

Selvsagt fikk ikke «alle» pris, selv om det kunne virke slik. Størst grunn til skuffelse har Itonje Søimer Guttormsen, som kun fikk en pris – beste kostyme – for sin innovative og originale kunstfilm «Gritt», til tross for en rekke nominasjoner, blant annet til Birgitte Larsen i en knallsterk hovedrolle.

[ Itonje Søimer Guttormsens fascinerende debutspillefilm «Gritt» har en hovedrolle helt utenom det vanlige (+) ]

Amanda-vinnerne 2021:

Beste norske kinofilm: «Kunstneren og Tyven», regi Benjamin Ree

Beste regi: Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy»

Beste kvinnelige skuespiller: Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy»

Beste mannlige skuespiller: Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

Beste kvinnelige birolle: Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

Beste mannlige birolle: Nader Khademi for «Ninjababy»

Beste dokumentarfilm: «Kunstneren og tyven»

[ «Kunstneren og tyven»: Filmer som dette gir meg troen tilbake på menneskeheten (+) ]

Beste barnefilm: «Tottori – Sommeren vi var alene»

Beste kortfilm: «Hva er en kvinne?»

Beste utenlandske kinofilm: «Et glass til»

Beste filmmanus: «Ninjababy»

Beste foto: «Gunda»

Beste klipp: «Kunstneren og tyven»

Beste lyddesign: «Gunda»

Beste originalmusikk: Thomas Dybdahl for «Tottori – Sommeren vi var alene»

[ Noe helt annet fra Thomas Dybdahl (+) ]

Beste kostyme: «Gritt»

Beste maske/sminke: «Prosjekt Z»

Beste produksjonsdesign/scenografi: «Den største forbrytelsen»

Beste visuelle effekter: «Dragevokterens jul»

Folkets Amanda: Generasjon Utøya

Amandakomiteens gullklapper: Horst Molkenbur

Æres-Amanda: Oddvar Bull Tuhus

For detaljerte lister over vinnerne, se Amanda-oversikten på hjemmesiden til Den norske Filmfestivalen.