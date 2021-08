Colin Firth og Stanley Tucci gjør begge sårbare, gripende prestasjoner

4

FILM

«Supernova»

Regi: Harry Macqueen

England - 2020

En kjærlighetshistorie mellom to menn i sekstiårene, som må akseptere at alt vil forandre seg etter at en av dem blir rammet av demens. Ja, det høres ut som en tung, trist og deprimerende kinotur, men «Supernova» er en usentimental og sympatisk film som takler tunge ting på en ærlig måte. Dessuten ting mange av oss før eller senere må forholde oss til. Per i dag er over 100.000 nordmenn rammet av demens, og antallet er forventet å doble seg i løpet av de neste tiårene. Det merkes på kjemien at hovedrolleinnehaverne Colin Firth og Stanley Tucci i virkeligheten er nære venner, som har jobbet sammen flere ganger før. Ja, de er to heterofile skuespillere som portretterer et homofilt kjærestepar, og burde muligens ha overlatt rollene til mer egnede skuespillere - men den intime nærheten mellom dem overbeviser.

Det er også interessant at Firth og Tucci spontant forandret hele filmen rett før innspillingen startet, etter at de oppdaget at scenene deres fungerte bedre da de byttet roller. En uventet vending for regissør/manusforfatter Harry Macqueen, som hadde tilbrakt to år av livet på forarbeidet. Macqueen tok seg en ekstrajobb på et sykehus for demenspasienter og samarbeidet med veldedige organisasjoner som bistår folk med forskjellige grader av demens. Så han gjorde virkelig hjemmeleksen sin, for å forsikre at temaet ble håndtert med behørig respekt.

Sam (Colin Firth) og Tusker (Stanley Tucci) har begge nådd sekstiårene, og har vært partnere i over tjue år. De begir seg ut på en siste langtur i campingbilen sammen med hunden Ruby, gjennom Cumbria i grått høstvær. Tusker er kartleser, mens han slenger sarkastiske kommentarer om stemmen til bilens Margaret Thatcher-aktige GPS - som han nekter plent å bruke. Alt virker helt normalt helt til Sam stikker innom en dagligvarebutikk mens Tusker sover, og når han kommer ut igjen er samboeren borte vekk. Han tok hunden Ruby på en rask luftetur, og glemte hvor han var. Tusker virker skarp og normal mesteparten av tiden, men er i de tidlige stadiene av demens og tilstanden hans er i ferd med å forverre seg. Han mister ord, sliter med finmotorikken og blir desorientert, særlig når han er sliten.

«Supernova» er en usentimental og sympatisk film som takler tunge ting på en ærlig måte. (Norsk Filmdistribusjon)

Denne bilturen kan være deres siste sjanse til å være sammen før Tusker forsvinner inni seg selv. Han tok ikke med seg medikamentene sine, fast bestemt på å gjøre denne turen så normal som mulig. I bedre dager var Tusker en anerkjent forfatter, og Sam er en feiret konsertpianist som ikke har opptrådt offentlig på lenge. Velstående kunstnere som har levd et godt liv sammen, og nå må forberede seg på at de gode dagene nærmer seg slutten. Påskuddet for turen er at Sam skal spille sin første konsert på lang tid, men Tusker har sine egne motivasjoner.

De besøker Sams søster Lilly (Pippa Haywood) og hennes ektemann Clive (Peter MacQueen), der Tusker har planlagt den første av flere overraskelser. Han har blitt veldig flink til å late som om alt er bra, med en velutviklet sans for humor og utadvendt personlighet. Men han er ikke lengre personen han var, og det blir stadig vanskeligere å skjule det fra omverdenen. Som Tusker sier på et punkt: det vanskeligste er at folk begynner å sørge mens du fortsatt er der. Han i ferd med å bli en passasjer i sitt eget liv, på vei til et sted han ikke vil være. Det er ikke særlig vanskelig å resonere seg frem til hvordan dette vil ende, og at «Supernova» blir en sårere og vondere film mot slutten - mens fasaden rives ned og ekteparet må håndtere det de har dyttet foran seg. Dette blir samtidig en film om noe annet enn vi først tror, som skaper engasjement med varsomme midler og konsekvent sterke skuespillerprestasjoner.

Dette er imidlertid ikke en særlig filmatisk historie, som med veldig få justeringer like gjerne kunne ha vært et teaterstykke eller hørespill. «Supernova» minner dessuten påfallende om «Vårt livs ferie» (2017), der Helen Mirren og Donald Sutherland spilte et ektepar som også drar ut på en siste ferietur i en campingbil - mens de må håndtere at en av dem lider av demens. Harry Macqueen legger seg heldigvis på et mye lavere toneleie, og satser på at hovedrolleinnehaverne drar oss inn uten unødvendige følelsesutbrudd eller påtatt sentimentalitet. Det gjør de virkelig. Colin Firth og Stanley Tucci gjør begge sårbare, gripende prestasjoner her, og sier mest når de ikke sier et eneste ord.