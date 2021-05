Liv Ullmann (82) spiller inn film igjen

«More Than Ever» følger Helene, en 33-årig fransk kvinne, spilt av Vicky Krieps (37), som oppdager at hun har en sjelden lungesykdom. I en blogg leser hun om Norge, og bestemmer seg for å forlate alt hun har, selv om hun er i et lykkelig forhold, for å dra nordover – helt til Norge.

Dette skriver filmnettmagasinet Cineuropa på sine sider. Ifølge Cineuropa skal Liv Ullmann og Bjørn Floberg spille de sentrale norske rollene i filmen.

[ – Det er ikke rimelig at historikerne skulle få lov til å sensurere «Frontkjempere», mener professor ]

Det har gått ni år siden forrige spillefilm for Liv Ullmann (82). Det var norsk-tyske «To liv» fra 2012, regissert av Georg Maas. Siden det har hun vært med i dokumentarfilmene «Liv & Ingmar» (2012) og «Jeg er Ingrid» (2015), og blant annet turnert land og strand med teaterstykket «Liv», som handler om hennes eget liv.

– Jeg er like sprek som jeg var da jeg var 75 og 70. Eller jeg tror det selv. Derfor lar jeg kroppen gjøre hva den vil. Jeg er nysgjerrig på livet. Jeg vil lære mer. Jeg vil ha kunnskap, sa Ullmann til pressen da.

Liv Ullmann fotografert i 2019. (Heiko Junge/NTB)

Bjørn Floberg (73) er også en av norsk film og teaters mest erfarne skuespillere. I 2019 fikk han Amanda for beste mannlige birolle for «Ut og stjæle hester», og i 2011 fikk han Amandakomiteens ærespris.

[ – Jeg orker ikke personfokus, sier Bjørn Floberg til Dagsavisen. Det er ikke så lett å unngå... ]

Bjørn Floberg fotografert i 2019. (Vidar Ruud NTB /NTB)

Regissør for «More Than Ever» er den Berlin-baserte fransk-iranske regissøren Emily Atef. Hun er beste kjent for «The Stranger in Me» (2008) og «Three Days in Quiberon» (2018). Franske Alain Gaspard (36), kanskje best kjent som den unge Hannibal Lecter i «Hannibal Rising» (2007), spiller Vicky Krieps partner.

[ Les flere kulturnyheter, intervjuer og anmeldelser i Dagsavisens kulturseksjon ]

«More Than Ever» er en samproduksjon mellom et fransk, et tysk, og et luxembourgsk filmselskap, samt det norske selskapet Mer Film, ved Maria Ekerhovd. Den er støttet av Norsk Filmfond, i tillegg til filmfondene i Frankrike, Tyskland og Luxembourg. Maria Ekerhovd har blant annet regissert «Mot naturen» (2014), «Hva vil folk si» (2017) og «Disco» (2019).

Opptakene i Bordeaux i Frankrike ble gjort mellom 14 og 23. april. Ifølge Cineuropa filmes det nå i et studio i Luxembourg, mens planen er å starte filming i Norge den 11. mai, og være ferdige med opptak 5. juni.

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

Dagsavisen har kontaktet Mer Film. Maria Ekerhovd svarer per sms at hun «dessverre ikke kan gi intervjuer om filmen nå». Produksjonssjef Ragna Nordhus Midtgard skriver i sms at de «venter med presse til de er kommet litt lengre i prosessen». Bjørn Floberg svarer ikke på Dagsavisens henvendelser.