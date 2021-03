Eddie Murphy er stølbeint sjarmerende i en trivelig reprisefilm

3

KOMEDIE

«Coming 2 America»

Regi: Craig Brewer

USA, 202





Eddie Murphy spilte inn sine to beste komedier med regissør John Landis: «Rollebyttet» (1983) og «Coming to America» (1988). Sistnevnte ble kalt «Amerika for mine føtter» på norsk, og virker så avslappet at det lett å tro at innspillingen var mye moro. Men nei. Murphy og Landis var konstant i tottene på hverandre, og den bitre feiden mellom dem endte i slagsmål. Etterpå uttalte Eddie Murphy at «Vic Morrow har en større sjanse for å jobbe med Landis igjen enn meg!».

Morrow hadde noen år tidligere blitt halshugget av rotorbladene til et helikopter under en ulykke på settet til «Twilight Zone: The Movie», mens John Landis regisserte. Au. I 1994 slo de seg motvillige sammen igjen for å lage «Beverly Hills Cop III», som ble Murphys hittil største flopp. Så der har du forklaringen på hvorfor John Landis ikke er tilbake for å regissere «Coming 2 America». En veldig forsinket oppfølger, som kommer 33 år etter forgjengeren.

Isteden har Eddie Murphy rekruttert Craig Brewer, sørstatsregissøren som nylig ga ham et comeback med Netflix-suksessen «Dolemite Is My Name» (2019). Brewer er en dyktig filmskaper, men «Coming 2 America» er hans første komedie – og fyren er definitivt ikke i besittelse av de komiske talentene til Landis.

For tretti år siden forlot prins Akeem (Eddie Murphy) det Wakanda-aktige luksuskongedømmet Zamunda og dro til New York, der han forelsket seg i Queens-jenta Lisa McDowell (Shari Headley). Siden sist har de fostret tre kampdyktige døtre (en av dem spilt av Eddies datter Bella Murphy). Eldstedatteren Meeka (KiKi Layne) har forberedt seg hele livet på å bli dronning, men ifølge Zamundas tradisjoner er tronen reservert for menn. Akeem er lite lysten på å gifte bort Meeka, selv om diktatoren General Izzi (Wesley Snipes) i nabolandet Nextdoria truer med full krig med mindre han får tvunget igjennom et arrangert ekteskap.

Redningen kommer i form av døende kong Jaffe Joffer (88-åringen James Earl Jones), som kan avsløre at Akeem har en uekte sønn. Gatesmarte Lavelle Junson (Jermaine Fowler) ble unnfanget en natt da Akeem uforvarende ble dopet ned av den brunstige partypiken Mary (Leslie Jones). Akeem og hans trofaste makker Semmy (Arsenio Hall) tar turen tilbake til Queens for å møte den ukjente bastardsønnen – og overtale ham til å akseptere sin rolle som Zamundas tronarving. Med på slep er vulgære mamma Mary og onkelen Reem (Tracy Morgan).

Film Review - Coming 2 America Eddie Murphy appears in a scene from "Coming 2 America." (Quantrell D. Colbert/Paramount Pictures via AP) (Quantrell D. Colbert)

Etter den innledende halvtimen tar Eddie Murphy noen skritt tilbake og overlater oppmerksomheten til filmsønnen Lavell, som sendes gjennom en serie prøvelser for å bevise at han er verdig tittelen som Zamundas arveprins. På veien forelsker han seg i den kongelige frisøren Mirembe (Nomzamo Mbatha).

Som en mild familiekomedie fungerer dette ganske greit, men som en oppfølger til en av Eddie Murphys mest folkekjære og innflytelsesrike suksesser er «Coming 2 America» en smule underveldende. Det føles som en feilvurdering at filmen ble laget med hensyn til lav PG13-aldersgrense i USA, mens forgjengeren hadde sin kompromissløse voksengrense i god behold.

umoren er konsekvent tannløs, språkbruken barnevennlig, dataeffektene lite overbevisende og den komiske timingen til tider temmelig stølbent. Historien lener seg langt tilbake på nostalgifaktoren, med en jevn strøm av referanser til og gjestespill fra den første filmen. At vi konstant blir påminnet om hvor mye morsommere den første filmen var er et problem «Coming 2 America» aldri helt klarer å løse. Men til tross for den sporadiske stølheten er dette fortsatt et trivelig gjensyn, som inneholder noen oppriktig morsomme episoder.

Eddie Murphy er tilbake i slag, i «Coming 2 America». (Amazon)

Bonuspoeng til en veldig opplagt Wesley Snipes, som stikker av med hver bidige scene han er med i. Hvor skuffet du vil bli av «Coming 2 America» er sikkert avhengig av hvor nært og nostalgisk forhold du har til originalen, og hvor stor fan du er av Eddie Murphy. Han er fortsatt uforskammet god form til å være snart 60 år, men i overkant makelig, dempet og rund i kantene.

Det er for mye forlangt at Murphy opprettholder det samme energinivået som på åttitallet, og han ser i det minste ut til å more seg her. Særlig i scenene der han kan gjemme seg bak et tykt (og veldig overbevisende) lag med aldringssminke for å spille eksentriske sidefigurer. Til tider føles dette som en godhjertet, lun Disney-nyinnspilling av originalen. Ikke på langt nær like morsom som forrige gang, men fortsatt lett å like. «Coming 2 America» ble spilt inn like før verden ble rammet av Covid, med planlagt sommerpremiere i fjor. Isteden endte Amazon opp med å kjøpe opp rettighetene for over en milliard kroner (!), så den er nå tilgjengelig på www.primevideo.com.

P.S. Eddie Murphy har planer om en tredje film i serien, som skal spilles inn når han har rundet 75 år. Etter mine beregninger betyr det at «Coming 3 America» har premiere sommeren 2036.