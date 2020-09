Det skriver forlaget Cappelen Damm i en pressemelding onsdag kveld. Stig Sæterbakkens minnepris deles ut årlig til en forfatter som har vist «overbevisende litterære kvaliteter, originalitet og mot til å skape sine egne prosjekter», dette i forfatteren Stig Sæterbakkens ånd. Sæterbakken selv døde i 2012, bare 46 år gammel.

«Krumspring og overraskelser»

Joakim Kjørsvik er født i 1978, oppvokst i Ålesund og debuterte som forfatter i 2007 med boka «Åpenbart ingen nabo». Han har siden gitt ut bøker i flere sjangre. Hans nyeste bok kom i 2019 og var en diktsamling, med tittelen «Min døde hund».

Juryen begrunner tildelingen til Kjørsvik slik:

«Juryen har latt seg imponere av Kjørsviks vilje til å utforske ulike sjangre, til å stadig fornye seg, samtidig som han har utviklet en lett gjenkjennelig stemme. I Kjørsvik forfatterskap er litteraturen ikke et rent, ryddig sted, men et myldrende rom. Her er livsleden og livsgleden to sider av en og samme grunnholdning, som vi også mener har en affinitet med Stig Sæterbakkens litteratursyn. Med ekspressive og tidvis eksessive virkemidler, men en alltid nøktern grunntone, evner Kjørsvik å skrive fram en litteratur som er nesten like full av krumspring og overraskelser – og komikk – som livet selv».

Årets jury har bestått av Thomas Lundbo fra forfatterforeningen, Ingrid Svennevig Hagen fra bibliotekforeningen og juryleder Carina Elisabeth Beddari fra kritikerlaget. Stig Sæterbakkens minnepris er på 100.000 kroner, samt et litografi av Sverre Malling.