Fig Tape mimrer og jager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Popartist, DJ og produsent Elias Melkersen, kjent under navnet Fig Tape, tok steget fra DJ til artist for få år siden. Det har betalt seg i radiolistinger, plass på gjeve bransjefestivaler, finalistplass i NRKs Urørt-kåring og en låt på soundtracket til Netflix-serien «Young Royals». Nå er også debutalbumet «Forcefed Serenity» ute i verden.

Som blir vanligere og vanligere, er et godt knippe av låtene utgitt på forhånd. For to uker siden, 10. oktober, ble seks av de ti sporene samlet i en EP på strømmetjenester, og albumutgivelsen byr på bare ti minutter helt ny musikk. Likevel er det ferdige albumet godt sydd sammen, en kvalitet mange album med tilsvarende singelandel mangler.