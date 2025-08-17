Festivalen vi ikke har råd til å miste
Oslos fremste festival heter ikke Øya eller Findings. Folkefesten på Rådhusplassen viser hvorfor Mela er den mest umistelige juvelen i hovedstadens stadig voksende festivaltilbud.
Publikum er like viktige som artistene når Oslo Mela blir en fest på Rådhusplassen.
Foto: Mode Steinkjer
Mela
Mela Oslo 2025 er tre hele dager med noen av verdens mest
folkekjære artister på scenen. Om ikke akkurat du har hørt om dem, trekker de
uansett titusenvis av Stor-Oslos innbyggere til sentrum og festivalen som er
helt gratis. Fra fredag til sent søndag nyter folk musikken, samværet, leken, festen, atmosfæren og ikke
minst maten som serveres fra et trettitalls boder.
Maten er riktignok ikke gratis, men likevel uimotståelig og
en del av det årvisse ritualet denne festivalen er blitt for svært mange. Glohet
mais rett fra grillen, Biff Seekh Kebab, søtsaker fra Madina Sweets, Tikka, Churros, somalisk mat fra Tøyen foreldregruppe og årets farsott, koreanske
Corn Dogs i alle farger og valører. Det du ikke får kjøpt er alkohol.