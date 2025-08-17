Festivalen vi ikke har råd til å miste

Publikum er like viktige som artistene når Oslo Mela blir en fest på Rådhusplassen. Foto: Mode Steinkjer

Mela Oslo 2025 er tre hele dager med noen av verdens mest folkekjære artister på scenen. Om ikke akkurat du har hørt om dem, trekker de uansett titusenvis av Stor-Oslos innbyggere til sentrum og festivalen som er helt gratis. Fra fredag til sent søndag nyter folk musikken, samværet, leken, festen, atmosfæren og ikke minst maten som serveres fra et trettitalls boder.

Maten er riktignok ikke gratis, men likevel uimotståelig og en del av det årvisse ritualet denne festivalen er blitt for svært mange. Glohet mais rett fra grillen, Biff Seekh Kebab, søtsaker fra Madina Sweets, Tikka, Churros, somalisk mat fra Tøyen foreldregruppe og årets farsott, koreanske Corn Dogs i alle farger og valører. Det du ikke får kjøpt er alkohol.