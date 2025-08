Festival mens bombene faller

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Øyafestivalen 2025 starter på dagen 80 år etter at USA slapp atombomben over Hiroshima. Opptil 150.000 sivile ble drept i angrepet. Hendelsen står fortsatt som en av de mest uhyrlige krigshandlingene i historien. Påminnelsen om Hiroshima kommer i ei tid da det igjen rasles med atomvåpen fra flere av stormaktene. Samtidig er nye krigsforbrytelser igjen over hele nyhetsbildet. Som alltid får vi strategiske militære begrunnelser for at lidelsene må være så store. Historien gjentar seg.

I denne forbindelsen er et av de første innslagene på Øya 2025 filmen «The Bomb», skapt av forfatteren Eric Schlosser i 2017. På Øya har den nypremiere med musikk komponert av Marius de Vries og Matt Robinson, framført på scenen av 16 musikere, med Emilie Nicolas bakerst som vokalist. Schlosser introduserer filmen selv, om historien som begynner med at «massemord var blitt billig og effektivt».