Festen vi gjerne skulle hatt mer av

Allerede fra åpningen med «I Don't Like People» var sletta med på notene og den særdeles dedikerte fansen var veldig så ivrige. Man får en egen innsats fra fans som føler artisten er av dem, en de selv har oppdaget og som har de samme utfordringene som en selv.

Duoen kom med albumet «Psykos» i fjor og dette var på sett og vis en sonisk fortsettelse av svenske Young Leans mørke og til tider melankolske univers. Han fikk en pangstart på karrieren da flere store amerikanske rappere omfavnet han og inkluderte den unge svensken på flere låter og prosjekter. Allerede i 2014 gjorde han «Ghosttown» med Travis Scott. Men hva skal man kalle musikken? Er det hip hop? Pop? Rock? Post-punk? Det får så være, tenker jeg. Det er ikke lenger særlig vanntette skott mellom sjangre.