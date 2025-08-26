Får deg til å applaudere av glede

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

HOLMEN I ASKER (Dagsavisen): Det kan være befriende når du humrer og smiler på en kunstutstilling. Pippip Ferners utstilling i Det gule huset er et oppkomme av overraskende former, morsomme streker og humoristiske glimt som kan få deg til å applaudere av glede.

Noen gir aldri opp. Pippip Ferner (født 1957) har interessert seg for livet i havet siden hun som liten pike tuslet rundt i fjæra og lette etter små skatter, som «skjell, sneglehus, børstemarkbæsj og hoppende tanglopper.» Barndommens erfaringer er blitt stadig viktigere. Som voksen har hun engasjert seg i strandryddeaksjoner, hun plukker plastavfall langs stier og i grøftekanter, og hun rydder, sorterer og resirkulerer tonnevis av avfall. Som billedkunstner har hun jobbet tematisk med havet siden 2008.