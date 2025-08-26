Får deg til å applaudere av glede
Noen ganger er kunsten mer aktuell enn du kunne forestilt deg.
Fra Pippip Ferners utstilling «Når havet puster deg i nakken 2.0» i Det gule huset på Holmen i Asker.
Foto: Pippip Ferner
Kunst
HOLMEN I ASKER (Dagsavisen): Det kan være befriende når du
humrer og smiler på en kunstutstilling. Pippip Ferners utstilling i Det gule
huset er et oppkomme av overraskende former, morsomme streker og humoristiske
glimt som kan få deg til å applaudere av glede.
Noen gir aldri opp. Pippip Ferner (født 1957) har
interessert seg for livet i havet siden hun som liten pike tuslet rundt i fjæra
og lette etter små skatter, som «skjell, sneglehus, børstemarkbæsj og hoppende
tanglopper.» Barndommens erfaringer er blitt stadig viktigere. Som voksen har
hun engasjert seg i strandryddeaksjoner, hun plukker plastavfall langs stier og
i grøftekanter, og hun rydder, sorterer og resirkulerer tonnevis av avfall. Som
billedkunstner har hun jobbet tematisk med havet siden 2008.