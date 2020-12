Fantorangen droppet «Gud» fra julesalme

Av Morten Marius Larsen, Caroline Teinum Gilje og Ruth Einervoll Nilsen, Vårt Land

– Vi har det fineste juletreet i verden, sa Fantorangen gledesstrålende da rikskringkasteren søndag samlet folket til en direktesendt nasjonal julelystenning på NRK1. Også lysene på juletreet til NRK Supers oransje maskott og hans fjærkledde tøyvenn Pivi ble tent. Deretter stemte de to dukkene i: «Du grønne glitrende tre, god dag».

Men vent nå litt. Var det ikke noe som lugget i siste strofen av første vers? I den kjente julesangen, også tatt med i Norsk Salmebok (2013) og skrevet av Johan Krohn i 1866, heter det om stjerna i toppen av treet:

«Ja, den må skinne

for den skal minne

oss om vår Gud,

oss om vår Gud».

I Fantorangen og Pivis versjon er «Gud» byttet ut med «jul».

Ingen «avkristning» – men NRK har kulturansvar

– Jeg synes det er litt trist når et feelgood-program føler man må endre en slik tradisjon. Det blir litt fattigslig. Jeg har vanskelig for å se for meg hvem som ville blitt støtt av å ha med «Gud» i denne teksten, sier den norske salmedikteren og presten Eyvind Skeie.

Han så selv på NRKs nasjonale julelystenning i går, og understreker at han ikke opplevde at det kristne julebudskapet var utelatt fra helheten i programmet.

– Det ble sunget fulltonede julesanger, så tradisjonsfortellingen var ikke underkommunisert hundre prosent. Jeg vil ikke hisse meg opp og snakke om dette som «avkristningen av NRK» og tidens forfall.

Likevel mener salmedikteren at det kan stilles spørsmål ved respekten for åndsverket og den opprinnelige teksten:

– Er det åndsverksmessig riktig å endre innholdet i en tekst dersom man føler ett ord kan være for sterkt eller anstøtelig? Vi som voksengenerasjon, og NRK som barns viktigste kulturkanal, har også plikt til å gi barna den ekte varen. Hvis ikke kan man like gjerne skrive en ny julesang, sier han.

Bør heller kutte ut salmen

Skeie var selv med på å skrive flere serier for barne-tv på 80-tallet, og husker at de også da diskuterte hvor tydelig det kristne budskapet skulle være.

– Da var det enighet om at vår norske allmennkringkaster skulle forholde seg til at vi har en forankring i den kristne tradisjonsfortellingen.

– Jeg mener at NRK, i det som nå er et atskillig mer sekulært og flerkulturelt Norge, kan koste på seg å bevisstgjøre at denne tradisjonen finnes.

Også NRKs tidligere salmegeneral Helge Gudmundsen reagerer på Fantorangens salmesang.

– Jeg synes det er dårlig gjort å gripe inn i en tekst som har stått i salmeboka i mange år. Det handler både om ivaretakelse av åndsverk og om å servere ekte vare. Om NRK har fjernet ordet «Gud» for å gjøre salmen mer spiselig og ikke vil støte noen, vet jeg ikke. Men dersom man ikke kan synge salmen slik den er, bør man heller kutte den ut, sier Gudmundsen.

«Jul» er ingen vanlig omskriving

Mandag ettermiddag gikk salmeekspert Vidar Kristensen gjennom over 50 kilder på jakt etter omskrivinger av «Du grønne glitrende tre, god dag». Både salmeboka, julebøker, barnesangbøker og sangbøker for voksne ble sjekket.

– Det er den samme teksten over alt. Det står «Gud», konstaterer han, og trekker en parallell til seks år siden:

– Da sendte NRK «Salmeboka minutt for minutt» i mer enn 60 timer. Da understrekte kringkastingssjefen at det var en kulturoppgave for NRK som allmennkringkaster å ta vare på salmeskatten.

– Hvis denne kulturoppgaven fortsatt gjelder, bør man kunne ivareta salmeskatten både overfor voksne og barn – uten å klusse med tekstene, sier Kristensen.

Ville inkludere alle

Redaksjonssjef Cathrine Irgens Nilsen i NRK Super beklager at «Gud» ble byttet ut med «jul».

– Vi har stor respekt for tekstene vi bruker. Her ble det foretatt en endring med de beste intensjoner, som var at barn uavhengig av religiøs tilknytning skulle føle seg inkludert. Vi ser at det landet feil og kommer til å rette opp i videre versjoner, sier hun, og opplyser om at samme sang også vil bli brukt i en kommende julespesial.

– På hvilken måte tenker dere at det landet feil?

– Vi ønsker bare at ingen skal føle seg utenfor, men det å endre tekst på en sang er ikke noe vi har for vane å gjøre.

NRK Super har ingen problem med å bruke ordet «Gud» i en sammenheng som dette, sier hun.

– Så det handler ikke om at Fantorangen er ateist?

– Absolutt ikke, det er ingen grunner til å tro det.

Kontroversielt å klusse med julesanger

Å røre ved julesanger skal man være forsiktig med. Det har blant andre Nylund skole i Stavanger erfart. I 2016 havnet de i søkelyset etter at det ble kjent at elevene bare skulle nynne til «Deilig er jorden». Rektor mente det hele var en misforståelse.

Året etter klarte de utrolig nok å sette julesanger på dagsorden igjen da det kjent at foreldre ved skolen ble bedt om å krysse av for hvilke julesanger elevene kan synge før jul. Etter et voldsomt mediekjør, valgte de å trekke skjemaet tilbake.

