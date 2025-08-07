Familien Addams er seg selv lik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Charles «Chas» Addams skapte bokstavelig talt en genistrek da han i 1938 publiserte den første tegneserieruta om familien Addams. Nesten 90 år senere er de fortsatt en favoritt, og andre sesong av Netflix-serien «Wednesday» er et etterlengtet comeback.

Det er en liten tilvenningsprosess at sesongen starter ute i vår egen, vanlige verden. Her har Wednesday Addams gitt seg selv sommerjobb som en Dexter-lignende, morderjaktende privatetterforsker. Når hun i oppdragets ærend må gjennom sikkerhetskontrollen på en flyplass, selvsagt armert med en haug av våpen, er humoren overdrevet og lite morsom.