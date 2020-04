– Jeg syns det er direkte oppsiktsvekkende at kultur- og medieminister Abid Raja (V) ennå ikke har kommet med en konkret krisepakke rettet mot mediebransjen, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

– Det skjer etter at regjeringen har hatt to uker på seg, og har lagt fram tiltak for flere bransjer. Men nå blør mediene, annonseinntektene svikter med nærmere 90 prosent, samtidig som mediene skal ivareta et samfunnsoppdrag som nå er viktigere enn noensinne, understreker Trettebergstuen.

– Andre bedrifter og samfunnsområder har nå fått hjelp. Nå er det på tide at regjeringen og kulturministeren også får på plass krisehjelp til mediene, som slett ikke bare er en næring, men grunnplanke for demokratiet. Nettopp i en slik krisetid for landet trenger vi kritisk og skikkelig journalistikk. Vi krever å få vite om statsråden jobber med en slik krisepakke, og vi vil vite når denne krisepakken eventuelt kommer, sier Trettebergstuen til Dagsavisen.

Slo alarm

Også Mediebedriftenes Landsforening (MBL), som for en uke siden slo alarm på grunn av annonsekrisen i mediebransjen, er utålmodige nå. MBL og de andre presseorganisasjonene sender nå en henvendelse til kulturminister Abid Raja, hvor de ber om et møte. MBLs direktør Randi Øgrey sier til Dagsavisen at alle presseorganisasjonene satt sammen i et bransjerådsmøte i går, og var enige om at de nå gjerne vil møte Raja for å få vite hvor det blir av krisepakken. I tillegg til MBL var dette blant annet representanter for Norges Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Landslaget for lokalaviser (LLA).

– Vi ble enige om å be kulturministeren om et møte, der vi kan få innsikt i hva han faktisk jobber med, sier Øgrey til Dagsavisen.

– Vi trenger en tydelig tilbakemelding, og her har kulturministeren en god mulighet til å lage en pakke til en mediebransje som trenger det. Hvilken innretning vi ønsker på den, har vi gjort kjent for ham tidligere, sier hun.

– Vi trenger støtte for å kunne ta vare på vår viktige samfunnsrolle, for nå trenger vi journalistikken mer enn noensinne. Vi prøver å holde journalistene våre på jobb, samtidig som annonseinntektene våre renner ut, sier MBL-direktøren.

Stilte krav

En rekke medier har de siste ukene måttet permittere ansatte på grunn av svikt i annonsesalget og inntektssvikt som følge av koronautbruddet. Forrige uke gikk MBL ut og krevde en krisepakke på 1 milliard kroner for å komme seg igjennom koronakrisen. De ønsker at 600 millioner kroner skal gå til å dekke bortfallet av annonseinntekter, 100 millioner kroner til ekstra mediestøtte, og 300 millioner kroner i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften de neste fire månedene. Mediepolitikere på Stortinget, Sps Åslaug Sem-Jacobsen, syns MBLs krav på 1 milliard kroner «virker fornuftig».

Er bekymret

– Jeg ser de store utfordringene for mediebransjen og er bekymret, sier kulturminister Abid Raja i en e-post til Dagsavisen, som en kommentar til etterlysningen fra opposisjon og mediebransje. Han svarer ikke klart på når en pakke kan komme, men sier:

– Et brått bortfall av annonseinntekter er potensielt kritisk for mediemangfoldet. Mediene har et dobbelt viktig samfunnsoppdrag, ikke minst i situasjonen vi nå står i, både å informere befolkningen om tiltak og å drive kritisk journalistikk på myndighetenes håndtering av krisen. Det er bra at mange av de ordningene og tiltakene som regjeringen har presentert også vil kunne benyttes av mediene, samtidig er jeg i dialog med bransjen og følger situasjonen tett for å kunne jobbe videre med ordninger og eventuelle ytterligere tiltak.

