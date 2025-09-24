«Etter Benjamin» er skremmende aktuell

26. januar er det 25 år siden Benjamin Hermansen ble brutalt knivstukket og drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Benjamin ble 15 år. På bysten som beboerne i bydelen sørøst i Oslo fikk reist til hans minne, står det bare to ord. «Glem ikke». Og nei, ingen har kunnet glemme det meningsløse, brutale, rasistiske drapet på en ung gutt, jaget til døde ene og alene på grunn av hudfargen.

Monster og NRKs nye serie «Etter Benjamin» begynner på et vis der, ved bysten. Derfra får vi tilbakeblikket på hva som skjedde de kaotiske dagene for straks 25 år siden, en beretning om en varslet forbrytelse, men enda mer en fortelling om et unikt samhold og tro på framtida. Serieskaper Mikael Diseth er fra Holmlia og var 13 år i 2001 da drapet fant sted. I den grad «Etter Benjamin» er blitt en personlig fortelling om det som skjedde og om en gitt tid, handler det om at Diseth ser seg i bakspeilet og løfter fram det unike med en bydel som alle brått fikk et forhold til.

Benjamin Hermansen og Holmlia