«Etter Benjamin» er skremmende aktuell
«Etter Benjamin» er en kjærlighetserklæring til bydelen Holmlia og en varm påminnelse om at vi aldri må glemme. NRK-serien kunne ikke kommet på et riktigere tidspunkt.
Emil Stenseth spiller Benjamin Hermansen i «Etter Benjamin».
Foto: Monster, NRK
TV-drama
26. januar er det 25 år siden Benjamin
Hermansen ble brutalt knivstukket og drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Benjamin
ble 15 år. På bysten som beboerne i bydelen sørøst i Oslo fikk reist til hans
minne, står det bare to ord. «Glem ikke». Og nei, ingen har kunnet glemme det
meningsløse, brutale, rasistiske drapet på en ung gutt, jaget til døde ene og alene på grunn
av hudfargen.
Monster og NRKs nye serie «Etter Benjamin» begynner på et vis der, ved
bysten. Derfra får vi tilbakeblikket på hva som skjedde de kaotiske dagene for
straks 25 år siden, en beretning om en varslet forbrytelse, men enda mer en
fortelling om et unikt samhold og tro på framtida. Serieskaper Mikael Diseth er
fra Holmlia og var 13 år i 2001 da drapet fant sted. I den grad «Etter
Benjamin» er blitt en personlig fortelling om det som skjedde og om en gitt
tid, handler det om at Diseth ser seg i bakspeilet og løfter fram det unike med
en bydel som alle brått fikk et forhold til.
Benjamin Hermansen og Holmlia