Etiopisk jazzlegende er tilbake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Mulatu Astatke (81) har fått et stort og lojalt publikum i Oslo. Han er så godt som fast gjest på Cosmopolite, der han har spilt en rekke ganger siden sitt store comeback i 2010. Sist på Oslo Jazzfestival i fjor, der det ble trangt på dansegulvet foran scenen. Konsertene i høst presenteres som en avskjedsturné, men det nye albumet «Mulatu Plays Mulatu» viser ingen tretthetstegn. I et intervju med nyhetsbyrået AFP sier at han han ikke ser noen grunn til å gi seg ennå.

Mulatu Astatke vokste opp i Etiopia, kom fra en velstående familie, og fikk muligheten til å reise til Wales og studere tidlig på 60-tallet. Det var ingeniør han skulle vært, men han dro snart videre til musikkstudier i London, og senere til USAs Berklee-college der jazzen alltid har stått sterkt. Han utmerket seg både på trompet og piano, men etter hvert ble hovedinstrumentet hans vibrafonen.