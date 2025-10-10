Etiopisk jazzlegende er tilbake
Mulatu Astatke fra Etiopia er i fin form på sitt første album på ti år, men den utsolgte konserten på Cosmopolite i Oslo kan bli hans siste her i landet.
Mulatu Astatke, her på hjemmebane i African Jazz Village i Addis i Etiopia. 7. november spiller han igjen på Cosmopolite i Oslo.
Foto: Amanuel Sileshi/AFP /NTB
Musikkanmeldelse
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Mulatu Astatke (81) har fått et stort og lojalt publikum i Oslo. Han
er så godt som fast gjest på Cosmopolite, der han har spilt en rekke ganger
siden sitt store comeback i 2010. Sist på Oslo Jazzfestival i fjor, der det ble trangt på dansegulvet foran scenen. Konsertene i høst presenteres som en avskjedsturné,
men det nye albumet «Mulatu Plays Mulatu» viser ingen tretthetstegn. I et intervju med nyhetsbyrået AFP sier at han
han ikke ser noen grunn til å gi seg ennå.
Mulatu Astatke vokste opp i Etiopia, kom fra en velstående
familie, og fikk muligheten til å reise til Wales og studere tidlig på
60-tallet. Det var ingeniør han skulle vært, men han dro snart videre til
musikkstudier i London, og senere til USAs Berklee-college der jazzen alltid har stått sterkt. Han utmerket seg både på trompet og piano, men etter hvert ble hovedinstrumentet
hans vibrafonen.