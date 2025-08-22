Et varmt blikk på dem som skyves ut i kulda
Endelig får Oslos rusmiljø fortelle sin egen historie. «=Oslospelet: Et sted å være» er like varmt og rufsete som det er viktig og velkomment.
Elisabeth og Rikke er hovedpersonene i «=Oslospelet – Et sted å være» i Vaterlandsparken i Oslo. De spilles av Lea Myren (med ryggen til) og Flo Fagerli.
Foto: Paal Ritter Schjerven
Kultur
«=Oslospelet», eller «Et sted å være», gir stemme og ansikt til
dem som ikke blir hørt, og verdighet til folk som er blitt og blir holdt nede,
trakassert, slått, forfulgt og nedkjempet av politi og myndigheter. At de det
gjelder står i fremste linje som skuespillere og musikere, gir autentisitet, men også kunstnerisk uforutsigbarhet i forestillingen om Oslos rusmiljø som nå
spilles i Vaterlandsparken.
Spelet markerer at det er 20 år siden magasinet og
stiftelsen =Oslo ble etablert, da inspirert av britiske The Big Issue for å gi
folk som lever av og på gata i Oslo, rusbrukere eller ikke, en mulighet til egen
inntekt. «Et sted å være» feirer erkjennelsen av tilhørighet,
men også samholdet i et miljø som er blitt banket opp, tråkket på og skyflet
rundt som alt annet enn mennesker. Og som fortsatt blir vist bort og jaget i en
by hvor det burde være plass til alle.