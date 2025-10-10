Et plask i havet

Filmen «Ruffen: sjøormen som ikke kunne svømme» er basert på bøkene til Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Bøkene om Ruffen, den lille sjøormen som ikke kunne svømme, har fascinert barn og voksne i over femti år. Animasjonsfilmen «Ruffen: sjøormen som ikke kunne svømme» vil neppe få like lang levetid i folks bevissthet.

Filmen tar utgangspunkt i bøkene skrevet av Tor Åge Bringsværd, som døde tidligere i år, og illustrert av Thore Hansen. De i alt ni bøkene utgitt mellom 1972 og 2019, utgjør et særegent univers, en fabel med en atmosfære av mystikk og undring, og en tidløs aktualitet som har gitt Ruffen plass i en eksklusiv og slitesterk «klubb» som i nordisk sammenheng inkluderer blant andre Tove Janssons Mummitrollet-univers.