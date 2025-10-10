Et plask i havet

Over femti år etter at den første boken om Ruffen kom ut, er denne fantastiske sjøormfabelen filmatisert. Dessverre.

Filmen «Ruffen: sjøormen som ikke kunne svømme» er basert på bøkene til Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen.

Bøkene om Ruffen, den lille sjøormen som ikke kunne svømme, har fascinert barn og voksne i over femti år. Animasjonsfilmen «Ruffen: sjøormen som ikke kunne svømme» vil neppe få like lang levetid i folks bevissthet.

Filmen tar utgangspunkt i bøkene skrevet av Tor Åge Bringsværd, som døde tidligere i år, og illustrert av Thore Hansen. De i alt ni bøkene utgitt mellom 1972 og 2019, utgjør et særegent univers, en fabel med en atmosfære av mystikk og undring, og en tidløs aktualitet som har gitt Ruffen plass i en eksklusiv og slitesterk «klubb» som i nordisk sammenheng inkluderer blant andre Tove Janssons Mummitrollet-univers.

