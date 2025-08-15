Et lynnedslag i norsk jazz

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Sondre Moshagens Lightning Trio ble kåret til Årets unge jazzmusikere 2024, et omreisende arrangement som er et samarbeid mellom Norsk Jazzforum og de store jazzfestivalene. Blant de andre deltakerne var gruppene Superspreder og Schemes, også de med utgangspunkt i jazzlinja i Trondheim. Disse to har allerede kommet med debutalbum som vi har anmeldt i året som har gått. Om sistnevnte sto det bl.a. at konkurransen i finalen må ha vært sterk når det var andre som stakk av med seieren.

Forklaringen får vi med dette albumet. I tillegg til pianist Moshagen (som også står bak det meste av repertoaret) består trioen av Kertu Aer (bass) og Steinar Heide Bø (trommer). De er altså enda en pianotrio, et format med lange tradisjoner i jazzlivet. Nykommerne finner fort sin plass i dette gode selskapet.