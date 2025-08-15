Et lynnedslag i norsk jazz
Fjorårets mest lovende norske jazzmusikere (offisielt) kommer med sitt første album, og spiller på Oslo Jazzfestival lørdag.
Sondre Mohagen med sin Lightning Trio, med Kertu Aer og øverst Steinar Heide Bø.
Foto: Tuva Baggen
Sondre Moshagens Lightning Trio ble kåret til Årets unge
jazzmusikere 2024, et omreisende arrangement som er et samarbeid mellom Norsk Jazzforum og
de store jazzfestivalene. Blant de andre deltakerne var gruppene Superspreder og
Schemes, også de med utgangspunkt i jazzlinja i Trondheim. Disse to har allerede
kommet med debutalbum som vi har anmeldt i året som har gått. Om sistnevnte sto
det bl.a. at konkurransen i finalen må ha vært sterk når det var andre som
stakk av med seieren.
Forklaringen får vi med dette albumet. I tillegg til pianist
Moshagen (som også står bak det meste av repertoaret) består trioen av Kertu
Aer (bass) og Steinar Heide Bø (trommer). De er altså enda en pianotrio, et
format med lange tradisjoner i jazzlivet. Nykommerne finner fort sin
plass i dette gode selskapet.