Et barskt kvinneliv

Elise blir født på en gård ved Salsvatnet i Nord Trøndelag i året 1880. Alt tyder på at hun hadde et lyst hode og likte seg på skolen. Hun forelsket seg i læreren. Bare17 år gammel giftet hun seg med denne læreren, som het Andreas Skomsvold. Da var hun tre måneder på vei med datteren Ely. Hun fortsatte å føde barn annethvert år, passe dyrene på gården, lage mat og etterhvert også begrave flere av sine barn. I familiehistorien omtales hun som en «heks», en fryktet kvinne som slo sine barn.

En slik oldemor kan være verdt et nærmere ettersyn, mente kanskje forfatteren Kjersti Annesdatter Skomsvold. Hun har levert flere velskrevne romaner, ofte med surrealistiske og burleske innslag. Og med litt hjelpeløse, nevrotiske karakterer, som i romanene om Peter og Agnes, «I dag jeg, i morgen du» og «Agnes natt og dag». Kjersti Annesdatter Skomsvold vakte oppsikt allerede som debutant i 2009 med den originale lille romanen «Jo fortere jeg går jo mindre er jeg», som ga henne Tarjei Vesaas debutantpris.

En utslitt oldemor innbyr ikke til så mange språklige sprell. Sammenlignet med forfatterens tidligere bøker framstår fortellingen om oldemor Elise som en mer dempet og språklig forsiktig roman. Forfatteren har valgt å knytte historien om Elise til sitt eget liv som mamma. Forfatteren går i dialog med sin romankarakter ved å kommentere og prøve å forstå Elises liv og utvikling. Hvorfor hun allerede som 30-åring er blitt en sint og bitter kvinne som stadig deler ut lusinger til sine barn for den minste overtredelse. For å ha forsynt seg med for mye grøt eller for å slikke seg på fingrene. Ingen familieidyll i gården ved Salsvatnet. Og den driftige ektemannen Andreas er hele tiden på farta med sine mange gjøremål.