Et barskt kvinneliv
Kvinneliv kan noen ganger ligne på en skrekkhistorie. Kjersti Annesdatter Skomsvold bretter ut sin oldemor Elise og hennes 12 barnefødsler romanen «Hun er levende. Elises bok».
Kjersti Annesdatter Skomsvold har skrevet en grøsser innpakket i et lekent språk.
Fredrik Bjerknes
Bøker
Elise blir født på en gård ved Salsvatnet i Nord Trøndelag i
året 1880. Alt tyder på at hun hadde et lyst hode og likte seg på skolen. Hun
forelsket seg i læreren. Bare17 år gammel giftet hun seg med denne læreren, som
het Andreas Skomsvold. Da var hun tre måneder på vei med datteren Ely. Hun
fortsatte å føde barn annethvert år, passe dyrene på gården, lage mat og
etterhvert også begrave flere av sine barn. I familiehistorien omtales hun som
en «heks», en fryktet kvinne som slo sine barn.
En slik oldemor kan være verdt et nærmere ettersyn, mente
kanskje forfatteren Kjersti Annesdatter Skomsvold. Hun har levert flere
velskrevne romaner, ofte med surrealistiske og burleske innslag. Og med litt
hjelpeløse, nevrotiske karakterer, som i romanene om Peter og Agnes, «I dag
jeg, i morgen du» og «Agnes natt og dag». Kjersti Annesdatter Skomsvold vakte
oppsikt allerede som debutant i 2009 med den originale lille romanen «Jo
fortere jeg går jo mindre er jeg», som ga henne Tarjei Vesaas debutantpris.
En utslitt oldemor innbyr ikke til så mange språklige
sprell. Sammenlignet med forfatterens tidligere bøker framstår fortellingen om
oldemor Elise som en mer dempet og språklig forsiktig roman. Forfatteren har
valgt å knytte historien om Elise til sitt eget liv som mamma. Forfatteren går
i dialog med sin romankarakter ved å kommentere og prøve å forstå Elises liv og
utvikling. Hvorfor hun allerede som 30-åring er blitt en sint og bitter kvinne
som stadig deler ut lusinger til sine barn for den minste overtredelse. For å
ha forsynt seg med for mye grøt eller for å slikke seg på fingrene. Ingen
familieidyll i gården ved Salsvatnet. Og den driftige ektemannen Andreas er
hele tiden på farta med sine mange gjøremål.