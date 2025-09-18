Et aller siste lykketreff fra Dag Solstad

«Dette har blitt min roman om lykken. Nå over til livet etter fars død», skriver Dag Solstad i boken som avslutter hans forfatterskap.

Dag Solstad hjemme i Oslo i forbindelse med at han fylte 80 år. Nå har den avdøde forfatterens siste roman kommet ut.

Dag Solstad bestemte seg for det til slutt han også, at det er en roman, etter først å ha betegnet «Endelig! Lykken. Og mitt forsøk, i 2022, på å utholde smerten ved tidens herjinger.» som både «skriverier» og «artikkel».

Dag Solstad døde 83 år gammel den 14. mars i år, og etterlot seg en arv langt større enn den forfatterskapet alene rommer, fra debuten med novellesamlingen «Signaler» til årets «En sann svir», en overraskende siste bok som i utgangspunktet var et bestillingsverk fra Det Norske Travselskap til deres 150-årsjubileum. Så skulle det vise seg at «travboken» likevel ikke skulle bli den siste. «Endelig! Lykken. Og mitt forsøk, i 2022, på å utholde smerten ved tidens herjinger.», skrevet i 2022, skulle etter Solstads opprinnelige plan utgis først etter hans død: «Ved å legge alt i hendene på Therese Bjørneboe».

Det er sikkert flere grunner til at Solstad ikke ville utgi boken da den var skrevet, men en av dem er en tydelig siste adressert hilsen:

