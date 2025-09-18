Et aller siste lykketreff fra Dag Solstad

Dag Solstad hjemme i Oslo i forbindelse med at han fylte 80 år. Nå har den avdøde forfatterens siste roman kommet ut. Foto: Mimsy Møller

Dag Solstad bestemte seg for det til slutt han også, at det er en roman, etter først å ha betegnet «Endelig! Lykken. Og mitt forsøk, i 2022, på å utholde smerten ved tidens herjinger.» som både «skriverier» og «artikkel».

Dag Solstad døde 83 år gammel den 14. mars i år, og etterlot seg en arv langt større enn den forfatterskapet alene rommer, fra debuten med novellesamlingen «Signaler» til årets «En sann svir», en overraskende siste bok som i utgangspunktet var et bestillingsverk fra Det Norske Travselskap til deres 150-årsjubileum. Så skulle det vise seg at «travboken» likevel ikke skulle bli den siste. «Endelig! Lykken. Og mitt forsøk, i 2022, på å utholde smerten ved tidens herjinger.», skrevet i 2022, skulle etter Solstads opprinnelige plan utgis først etter hans død: «Ved å legge alt i hendene på Therese Bjørneboe».

Det er sikkert flere grunner til at Solstad ikke ville utgi boken da den var skrevet, men en av dem er en tydelig siste adressert hilsen: