Erlend Ropstad på Øya: Et tordenskrall av en konsert
Erlend Ropstad har imponert oss før, både på Øya og andre steder. Men kanskje aldri mer enn denne lørdagen.
Erlend Ropstad på Øyafestivalen: Hard rock med en respektabel dose aksjonisme.
Mode Steinkjer
Musikk
«Æ har blitt så mye eldre/Æ har fått grå hår», synger Erlend
Ropstad i «Det er stillhet vi behøver», tidlig i Øya-konserten sin. Han er ikke
så gammel, det er ikke stillhet vi behøver akkurat nå, men håret: Det han han
klippet siden sist. Skjegget har han også stussa. Sannsynligvis det største stilskiftet
i norsk musikk noensinne! Det sterkeste er likevel lyden han lager!