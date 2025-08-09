Erlend Ropstad på Øya: Et tordenskrall av en konsert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

«Æ har blitt så mye eldre/Æ har fått grå hår», synger Erlend Ropstad i «Det er stillhet vi behøver», tidlig i Øya-konserten sin. Han er ikke så gammel, det er ikke stillhet vi behøver akkurat nå, men håret: Det han han klippet siden sist. Skjegget har han også stussa. Sannsynligvis det største stilskiftet i norsk musikk noensinne! Det sterkeste er likevel lyden han lager!