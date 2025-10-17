Er det dans når vi ikke kan se den?
I Mia Habibs «Psychedelic Cave» er det bekmørkt – men det er ikke så skummelt eller spennende som man kanskje kunne tro.
I Mia Habibs nye danseforestilling «Psychedelic Cave» på Dansens Hus under Coda-festivalen er det bekmørkt, kun med noen få opplyste øyeblikk i rødt helt mot slutten.
Foto: Lars Opstad
Danseanmeldelse
Det begynner å bli en stund siden mennesker levde i huler. I
dag assosierer vi helst huler med noe primitivt,
og har i moderne tid vært mest interessante for geologer, arkeologer og
kunsthistorikere. Men danser og koreograf Mia Habib synes også huler er
spennende, og i arbeidet med hennes nye forestilling «Psychedelic Cave» har
flere besøk til huler både i Norge og resten av verden vært en del av den
skapende prosessen. Resultatet har blitt en koreografert forestilling uten
synlig dans i et bekmørkt rom – en slags scenisk versjon av eldgamle huler.
I
de aller fleste tilfeller er jo en hule så dyp at dagslyset på et visst punkt
ikke slipper inn. Og visst har Mia Habib og hennes dansere funnet seg et fint
konsept – men det finnes mer potensial å hente i et mørkt scenerom.
Mia Habib på Dansens Hus