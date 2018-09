Kultur

Russell Kane er fra England og bruker mye stereotypier i sin komikk. Flere kjenner han nok fra «Live at the Apollo» og tirsdag er han i Oslo og opptrer på Chat Noir. Russell Kane er et stort navn i England. Der har han gjort mye TV og turnert landet på kryss og tvers. Han har også laget TV-serien «Stupid man - Smart Phone». Der skal han og reisekamerater settes av et sted der de verken kjenner språket eller kulturen, så får de klare seg selv. Ett av programmene var fra Norge og Tromsø der de jaktet på nordlyset.

– Jeg hadde sett for meg hvordan Norge og nordmenn er. Jeg lærte mye om Tromsø og Nord-Norge. Jeg trodde det jeg visste om Norge var overdrevet, men så viste det seg at nesten alt stemmer. Det var menn med skjegg som jaktet med falk. Dere jakter faktisk med fugler som om det var 1850, sier Kane.

– Dere har en introvert, lavmælt kultur. Dere er veldig høye og alt er dyrt, slår Kane fast.

Kjendis

Det er en kjendisdrevet kultur i England. Avisene skriver om dem og det er flust av realityshow der hvem som helst kan bli stjerne. Og tjene mye penger. Her hjemme har vi denne høsten norske utgaver av «Ex on the beach» og «Love Island» to show som er blant England mest populære.

Noen aviser her skriver om disse, men ikke som i England der de pryder forsidene. Kane har selv vært programleder for «Big Brother». Han er vokst opp i Essex, hvor han fortsatt bor med sin kone. Og Essex, det er hovedstaden for Insta-damer og karer med store muskler. Har du sett et realityshow i England, har du garantert sett noen deltakere fra Essex.

– Den kulturen der alle skal bli kjendiser umiddelbart er fryktelig ille her borte. Og de skal se ut på et vis. Jeg legger merke til at i Skandinavia har kvinnene fortsatt et mer naturlig utseende. Mindre botox og silikonpupper. Du finner det der også, men mindre av det. I England er det botox og collagen på jenter og steroider og solarium på gutta. Det er en amerikanisering av vår kultur, sier Kane.

– Men pressen er også veldig fokusert på kjendiser?

– Å ja. Det kan ha noe med de store forskjellene vi har økonomisk. Å bli kjent kan være sjansen til å skaffe seg et liv. Flukten du tar gjennom å se realityshow er berusende og giftig, sier Kane.

EU

– Men dere liker ikke Europa? Her får vi inntrykket av at veldig mange engelskmenn er rasister som vil holde resten av verden utenfor.

– Ja. Det ser ut som at det blir en Brexit-avtale i en eller annen form. Jeg håper bare jeg får råd til en flaske vann i Norge etterpå. Jeg var i København forrige helg og da møtte jeg noen nordmenn. De fortalte at det var billig der sammenlignet med Norge. Den norske kronen er så dyr at hver mynt antageligvis er beskyttet av hver sin vikinghjelm.

– Er engelskmenn rasister?

– England har blitt så rasistisk at alle vil flytte til Sverige. Norge er mye i avisene i England for tiden. En delvis løsrivelse fra EU, kaller de det. En slags halvveis klem. Det er hva vi vil ha. Vel ikke jeg, jeg stemte for å bli i EU, men halve landet vil ha en slik løsning. Det er som å gå på et swingersparty, du får ha deg med alle, men du har fortsatt en kone.

Krenkende

De siste årene har komikere fått kritikk for å gå for langt og enkelte føler seg krenket. Har Kane opplevd noe slikt, må han legge bånd på seg?

– Fordi jeg gjør observasjonskomikk, er det veldig sjelden jeg havner i et terreng der jeg må være paranoid og superforsiktig. Det er ikke bevisst, det er bare det at jeg er en av de komikerne som så desperat vil bli likt. Som å ta en vits om overvekt. Det kan jeg ikke, bare fordi jeg ikke hadde orket det om det var en i publikum som ble såret. Det er ikke det at provoserende vitser er galt. Det er bare det at jeg er desperat etter å bli likt, sier Kane.

Men samtidig mener han det også er positivt at det er endringer.

– Jeg gjør også tabber og folk blir etter fornærmet, men mange av disse endringene er til det bedre. Mange som klager er dem som kunne bruke støtende språk for ti år siden, som virkelig var støtende, men det kan de ikke lenger, forklarer han.

– Hva når du er på turné i Europa. Er det samme show som i England da?

– Nei. Jeg er fascinert av kultur, sosiologi og forskjeller. Jeg var i Danmark nettopp og etter et døgn hadde jeg mange vitser om dansker og dansk kultur hvor jeg erter dem litt og gjør narr av stereotypiene. Det skjer helt naturlig. Jeg leker med stereotypier med litt politikk på toppen. Jeg gjør også mye narr av oss briter, som alkohol og hvor mye vi drikker, for eksempel. Jeg leker med stereotypier med litt politikk på toppen. Jeg gjør mye narr av oss briter, som alkohol og hvor mye vi drikker, for eksempel, legger han til.

– Jeg har aldri vært i England uten å se nevekamp på fortauet. Er det en engelsk greie, slåssing?

To typer

– Ja. Jeg sier alltid at når du tenker på briter så møter du bare en av to typer. Du møter enten en noe introvert, uvennlig, seksuelt undertrykket med flosshatt-person. Eller du møter en som pisser i gata og roper «let´s go fucking mental». Når jeg går ut i Oslo, vil jeg møte mange mennesker imellom der som har hatt et par glass med vin og som har en moderat mengde moro. Det er helt ukjent i England. Moderat mengde moro finnes ikke. Det er enten stor undertrykking av følelser eller voldsom utagerende moro, sier han.

Russell Kane kan være litt feminin i sine fakter og han gjør selv et poeng ut av det. I England der det mange komikere som er litt camp.

– Det viser seg at jenter Iiker en streit mann som ser ut som en homse. Dere kan beholde deres nordiske skjegg og utendørssporter, mens jeg flørter med norske jenter. Jeg vet ikke helt hvorfor. Med det er lang tradisjon for det her i England. I Norge må man kanskje være mer maskulin? Dere må opp og fange en fisk tidlig om morgenen og selge noen trær på ettermiddagen. Da jeg var singel var det ofte sånn at jentene trodde jeg var homse. «Er han homo? Jeg vet ikke». La oss ta en drink og diskutere dette litt, sier Kane og ler.

Å være engelsk er en fordel når man satser internasjonalt som komiker. De aller fleste snakker engelsk. Men har han vært steder der de ikke forstår engelsk?

– Skottland. Essex. Neida. Jeg snakker ganske raskt, men de forstod meg i København. Det er ydmykende egentlig hvor bra dere snakker engelsk her. Dere kan både to og tre språk. Vi snakker ingen fremmedspråk, selv om mange sier de kan fransk eller spansk, forklarer Kane som snakker engelsk på Chat Noir i Oslo tirsdag.

