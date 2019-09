Endelig klarsignal for nytt vikingtidsmuseum

Av Anne Marjatta Gøystdal

Regjeringen ga mandag klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum og bevilger 35 millioner kroner til oppstart av prosjektet neste år.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og kulturminister Trine Skei Grande (V) smilte fra øre til øre da de kunne slippe budsjettlekkasjen mandag.

– Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, sa Nybø og la til at det er en stor og viktig dag for landet.

Utdatert bygg

Planene har lenge ligget klare, men det har drøyd med å få bevilgningene på plass. Et dansk arkitektfirma vant i 2016 konkurransen om å tegne det nye museet med utkastet «Naust». Bygget vil ligge i tilknytning til det eksisterende bygget på Bygdøy.

Dagens museum er dimensjonert for å ta imot 40.000 besøkende i året, men besøkstallet ligger på over 500.000 årlig. De skjøre vikinggjenstandene står også svært utsatt til gjennom å ha vært eksponert for luftforurensning, støv, vibrasjoner og temperatursvingninger.

Bygget er utdatert på alle måter, påpeker direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som har ansvar for vikingskipsmuseet. Det nye bygget får et utstillingsareal som er tre ganger så stort som dagens museum.

– Dette er en lang kamp som endelig krones med seier. Det er en dag som man virkelig skal feire, sier Glørstad.

Løftet 2 millimeter

Vikingskipene skal bare flyttes om lag 50 meter. Alt vil foregå under tak og på samme plan. Likevel er det nesten til å miste nattesøvnen av å flytte de skjøre, skjøre nasjonalklenodiene. Som en del av forberedelsene har museet fått laget løftesystemer og har hevet vikingskipene 2 millimeter for å teste om de lar seg flytte på.

Det skal så bygges en stålrigg rundt skipene slik at de kan flyttes som om de fortsatt sto på bakken.

– Det er alltid veldig skummelt å flytte på noe som helst. Men vi ser at skipet klarte belastningen veldig godt. Når man har løftet det 2 millimeter, kan man i prinsippet bare fortsette å løfte det. Det er ingen større risiko forbundet med å løfte det mer, sier Glørstad til NTB.

Ingen tilsvarende

Dørene til vikingskipsmuseet vil bli stengt for publikum i en periode på to til tre år mens byggingen pågår. Det er både av hensyn til samlingen og de besøkende, ifølge Glørstad.

Det er ingen andre museumssamlinger i verden som har vært gjennom noe tilsvarende, ifølge direktøren. Museet har hentet inn eksperter som konservatorer, akustikere, vibrasjonsspesialister og ingeniører for å planlegge utvidelsen.

Problemet er at vikingskipene består av det som kalles arkeologisk tre, som minner om grillkull. Det ser solid ut, men hvis det utsettes for belastning, vil det plutselig kunne smuldre opp og gi etter.

Glørstad venter likevel ingen overraskelser fordi man har brukt flere år på å samle inn kunnskap og planlegge.

– Vi har så mye kontroll som det er mulig å ha i en slik sammenheng, sier han.

Prislappen på 2 milliarder kroner omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. Det innebærer også rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og et utendørsanlegg.

Åpner i 2025

Det vil ta over ett år med detaljplanlegging før det første spadetaket kan tas mot slutten av 2020. Deretter vil byggingen pågå i omtrent to år. Når råbygget deretter står klart, vil selve flyttingen av vikinggjenstandene begynne – dette vil ta et års tid. Til slutt vil det ta om lag et år å ferdigstille det nye bygget som museum.

Målet er at det nye vikingtidsmuseet vil kunne åpne for publikum i 2025. I tillegg til tredobling av utstillingsarealene vil det nye museumsanlegget inneholde restaurant, auditorier, større museumsbutikker, bedre betingelser for skoleomvisninger, laboratorier med publikumsinnsyn og arealer for etablering av et senter for vikingtidsforskning.



Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) holdt mandag pressekonferanse i Vikingskipshuset på Bygdøy mandag. Her sammen med rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, museumsdirektør Håkon Piene Glørstad og kulturminister Trine Skei Grande (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix