En surrealistisk drøm for vår tid
I «Jocasta’s line» på Operaen har de glemt at musikk også kommer fra kropper.
Wayne McGregors «Jocasta’s line» på Den Norske Opera & Ballett er en urpremiere av de sjeldne. Her Nasjonalballettens Grete Sofie Borud Nybakken.
Foto: Erik Berg
Opera og ballett
Koreograf Wayne McGregor forstår alt som koreografi: både
dans, scenografi, musikk, lys og sammenstilling av historisk repertoar med nye
uttrykk kan være koreografi. Det er en tilnærming som er lett å støtte. Det er
også gøy at operaen og balletten i Bjørvika samarbeider om en urpremiere i Oslo
som skal videre til Nederland. McGregor har en perlerad av utmerkelser og er
huskoreograf hos Veneziabiennalen.
Likevel er det noe litt flatt og overtydelig i
sammenstillingene i McGregors nye koreografi, «Jocasta’s line». Den har to
deler som i det trykte programmet heter SØNN og DATTER. De bygger på to greske
tragedier av Sofokles som henger sammen – «Kong Ødipus» og «Antigone». Første
del er historisk operarepertoar – «Oedipus Rex» (1927) av Igor Stravinsky. Del
to, «Antigone», er en ny koreografi av McGregor til ny musikk av canadiske Samy
Moussa.