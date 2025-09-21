En surrealistisk drøm for vår tid

Wayne McGregors «Jocasta’s line» på Den Norske Opera & Ballett er en urpremiere av de sjeldne. Her Nasjonalballettens Grete Sofie Borud Nybakken. Foto: Erik Berg

Koreograf Wayne McGregor forstår alt som koreografi: både dans, scenografi, musikk, lys og sammenstilling av historisk repertoar med nye uttrykk kan være koreografi. Det er en tilnærming som er lett å støtte. Det er også gøy at operaen og balletten i Bjørvika samarbeider om en urpremiere i Oslo som skal videre til Nederland. McGregor har en perlerad av utmerkelser og er huskoreograf hos Veneziabiennalen.

Likevel er det noe litt flatt og overtydelig i sammenstillingene i McGregors nye koreografi, «Jocasta’s line». Den har to deler som i det trykte programmet heter SØNN og DATTER. De bygger på to greske tragedier av Sofokles som henger sammen – «Kong Ødipus» og «Antigone». Første del er historisk operarepertoar – «Oedipus Rex» (1927) av Igor Stravinsky. Del to, «Antigone», er en ny koreografi av McGregor til ny musikk av canadiske Samy Moussa.