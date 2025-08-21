En stor naturopplevelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Benedicte Maurseth er en felespillende folkemusiker som har beveget seg et godt stykke bort fra det tradisjonelle utgangspunktet – men likevel beholder det som grunntoner i musikken hun spiller nå. Resultatet er unikt, og like storslått som fjellviddene albumet er inspirert av.

«Mirra» er oppfølgeren til «Hárr», som fikk Nordic Music Prize som beste album fra 2022. «Å veve sammen norsk tradisjonsmusikk med fremsynte, futuristiske utskeielser kan virke som en umulig oppgave, men Benedicte Maurseth får det til å funke som fjell», sto det i begrunnelsen. Her var musikken, naturen og menneskene tre sider av samme sak, inspirert av dyreliv og planteliv på Hardangervidda.