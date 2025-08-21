En stor naturopplevelse
Benedicte Maurseth følger opp det prisbelønte albumet «Hárr» med nye musikalske naturskildringer fra Hardangervidda.
Benedicte Maurseth fikk mange lovord for sitt forrige album, og fortsetter å la naturen inspirere musikken.
Foto: Agnete Brun
Musikk
Benedicte Maurseth er en felespillende folkemusiker som har
beveget seg et godt stykke bort fra det tradisjonelle utgangspunktet – men likevel
beholder det som grunntoner i musikken hun spiller nå. Resultatet er unikt, og
like storslått som fjellviddene albumet er inspirert av.
«Mirra» er oppfølgeren til «Hárr», som fikk Nordic
Music Prize som beste album fra 2022. «Å veve sammen norsk tradisjonsmusikk
med fremsynte, futuristiske utskeielser kan virke som en umulig oppgave, men
Benedicte Maurseth får det til å funke som fjell», sto det i begrunnelsen.
Her var musikken, naturen og menneskene tre sider av samme
sak, inspirert av dyreliv og planteliv på Hardangervidda.