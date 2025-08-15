En perfekt kveld med Silje Nergaard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det ble en av disse kveldene hvor virkelig alle bitene falt på plass. Først og fremst på grunn av en artist som vet å gripe de store anledningene, men også fordi hun jobber med de aller beste folkene. Når Silje Nergaard får arrangør, komponist og dirigent Vince Mendoza med på podiet som kveldens leder av Kringkastingsorkesteret, og hennes eget band skinner om kapp med det lokkende lyset som faller inn over kirkeskipet i Kulturkirken Jakob i Oslo, er det som om verden stanser.

At den likevel ikke gjør det, blir vi minnet på da Karla Nergaard Totland kommer inn helt på slutten. Duetten mellom mor og datter viste at både musikalsk talent og stemme går i arv.