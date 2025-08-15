En perfekt kveld med Silje Nergaard
Silje Nergaard gjorde jazzhistorien både personlig og vakker da hun sang for to utsolgte hus under Oslo jazzfestival.
Silje Nergaards konsert i Kulturkirken Jakob under Oslo Jazzfestival ble et stort høydepunkt under festivalen.
Foto: Mode Steinkjer
Musikk
Det ble en av disse kveldene hvor virkelig alle bitene falt
på plass. Først og fremst på grunn av en artist som vet å gripe de store
anledningene, men også fordi hun jobber med de aller beste folkene. Når Silje
Nergaard får arrangør, komponist og dirigent Vince Mendoza med på podiet som kveldens
leder av Kringkastingsorkesteret, og hennes eget band skinner om kapp med det
lokkende lyset som faller inn over kirkeskipet i Kulturkirken Jakob i Oslo, er det som
om verden stanser.
At den likevel ikke gjør det, blir vi minnet på da Karla Nergaard
Totland kommer inn helt på slutten. Duetten mellom mor og datter viste at både
musikalsk talent og stemme går i arv.