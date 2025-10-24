En overdekorert bløtkake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Denne erke-italienske såpeoperaen ble en betydelig kassasuksess i hjemlandet, sett av over to millioner publikummere og tildelt flere prominente filmpriser. Jeg har mine tvil om «Diamanti» vil ha helt den samme appellen utenfor Italia, selv om filmskaperen Ferzan Özpetek har vært en gjenganger på internasjonale festivaler i nærmere tretti år. Den tyrkisk-italienske regissøren har markert seg med en serie frilynte queer-filmer og melodramaer om sterke kvinneskikkelser (fint få av dem satt opp på kino i Norge).

Özpetek er utdannet kostymedesigner og lot seg inspirere av ungdomstiden da han besøkte kostymeatelieret til den legendariske designeren Piero Tosa, som blant annet sto bak de overdådige kostymene til Visconti-klassikerne «Leoparden» (1963), «Døden i Venedig» (1971) og «Ludwig» (1973). Særlig sistnevnte ser ut til å ha vært den store inspirasjonen bak «Diamanti», som tar oss med tilbake til den kreative glanstiden på syttitallet da den italienske filmindustrien var i verdenstoppen når det gjaldt smakfullt design skapt av lidenskapelige fagfolk.