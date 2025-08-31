En murstein det er fint å ha lest

Nobelvinner Olga Tokarczuks «Jakobsbøkene» er et underlig europeisk storverk. I ordenes meget bokstavelige betydning. 

Olga Tokarczuk
Nobelvinner Olga Tokarczuks «magnus opum», «Jakobsbøkene», fins nå på norsk.

Bøker

Kulturjournalist og kritiker
Publisert

Denne tunge mursteinen av en bok er den viktigste grunnen til at polske Olga Tokarczuk ble tildelt Nobelprisen i litteratur for 2018. 

Hennes «magnus opum», altså viktigste storverk, kalte juryen boka, idet de ga Tokarczuk prisen for «fortellerkunst som med encyklopedisk entusiasme skildrer grenseoverskridelse som livsform».

