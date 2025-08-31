En murstein det er fint å ha lest
Nobelvinner Olga Tokarczuks «Jakobsbøkene» er et underlig europeisk storverk. I ordenes meget bokstavelige betydning.
Nobelvinner Olga Tokarczuks «magnus opum», «Jakobsbøkene», fins nå på norsk.
Foto: Łukasz Giza for Gyldendal
Bøker
Denne tunge mursteinen av en bok er den viktigste grunnen til at polske Olga Tokarczuk ble tildelt Nobelprisen i litteratur for 2018.
Hennes «magnus opum», altså viktigste storverk, kalte juryen boka, idet de ga Tokarczuk prisen for «fortellerkunst som med encyklopedisk entusiasme skildrer grenseoverskridelse som livsform».