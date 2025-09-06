En legendarisk konsert

Konserten med Keith Jarrett i Köln operahus er blitt en av jazzens store myter. Filmen «Köln 75» forteller historien fra kulissene.

«Köln 75» forteller historien om jazzpianisten Keith Jarretts mest legendariske konsert og 18-åringen Vera som arrangerte den.

Film

Espen Svenningsen Rambøl
Publisert Sist oppdatert

«Köln 75» forteller den relativt sanne historien om den tyske konsertpromotoren Vera Brandes, som i en alder av 18 år satset hele sin fremtid på å arrangere en improvisert solokonsert med den amerikanske jazzpianisten Keith Jarrett i Köln operahus. Det meste gikk på tverke, og alt var tilrettelagt for en spektakulær katastrofe, men konserten ble mot alle odds en milepæl i jazz-historien – og resulterte i live-dobbeltalbumet «The Köln Concert», som til dags dato er den mest solgte pianoplaten i verdenshistorien.

vera brandes keith jarrett the köln concert kultur köln 75 film og tv jazzhistorie
