En legendarisk konsert

«Köln 75» forteller historien om jazzpianisten Keith Jarretts mest legendariske konsert og 18-åringen Vera som arrangerte den. Foto: One Two Films

«Köln 75» forteller den relativt sanne historien om den tyske konsertpromotoren Vera Brandes, som i en alder av 18 år satset hele sin fremtid på å arrangere en improvisert solokonsert med den amerikanske jazzpianisten Keith Jarrett i Köln operahus. Det meste gikk på tverke, og alt var tilrettelagt for en spektakulær katastrofe, men konserten ble mot alle odds en milepæl i jazz-historien – og resulterte i live-dobbeltalbumet «The Köln Concert», som til dags dato er den mest solgte pianoplaten i verdenshistorien.