En legendarisk konsert
Konserten med Keith Jarrett i Köln operahus er blitt en av jazzens store myter. Filmen «Köln 75» forteller historien fra kulissene.
«Köln 75» forteller historien om jazzpianisten Keith Jarretts mest legendariske konsert og 18-åringen Vera som arrangerte den.
Foto: One Two Films
Film
«Köln 75» forteller den relativt sanne
historien om den tyske konsertpromotoren Vera Brandes, som i en alder av 18 år
satset hele sin fremtid på å arrangere en improvisert solokonsert med den
amerikanske jazzpianisten Keith Jarrett i Köln operahus. Det meste gikk på
tverke, og alt var tilrettelagt for en spektakulær katastrofe, men konserten
ble mot alle odds en milepæl i jazz-historien – og resulterte i
live-dobbeltalbumet «The Köln Concert», som til dags dato er den mest solgte
pianoplaten i verdenshistorien.