En kur mot populismen
Johanna Holt Kleive tar en skål for fellesskapet i en mørk tid.
Fellesskap er ikke bare viktig for livsfølelsen. Det er nødvendig for demokratiet, skriver Johanna Holt Kleive (til venstre), her sammen med Kristina Holt.
Foto: Privat
På kniven
For et par uker siden befant jeg meg i et storslått bryllup
på beste vestkant. Bruden var en gammel venninne jeg vokste opp med i samme
hytteby. Mest sannsynlig ville vi aldri blitt venninner om det ikke var for at
vi fisket krabber sammen i barndommen. Men vennskapet har vist seg å være
slitesterkt – tross våre forskjeller.
Noen dager før bryllupet fikk jeg i oppdrag å holde
takk-for-maten-tale. Forloveren mente at jeg, med min franske bakgrunn, og det
faktum at jeg skrev om mat og vin, kunne krydre selskapet litt. Jeg er aldri
vond å be – særlig ikke når det serveres rikelig med Champagne. Likevel må jeg innrømme at jeg alltid har
båret på en følelse av å ikke være velkommen i vestkantmiljøene. Det er som om
de ikke tar meg alvorlig. Og omvendt. En slags distanse, som om jeg betrakter
det hele utenfra. Kanskje er det slik de også ser meg – som om jeg gjør narr av
dem fordi de ikke har «slitt nok». Som faren til bruden en gang uttrykte det,
ment som spøk (og med glimt i øyet): – Det eneste jeg har til felles med
naboene, er luften vi puster!
Det skulle vise seg å bli en kveld for historiebøkene. Jeg
møtte mange mennesker som, til tross for ulikheter, delte en fellesnevner:
humor. Vi drakk medbrakt hjemmebrent mellom rettene, og ble kveldens
ugagnskråker. Det er lenge siden jeg har kost meg så mye.