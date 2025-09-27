En kamp verdt å kjempe for

Vår mann Paul Thomas Anderson gir seg i kast med sin andre filmatisering av den notorisk ufilmbare og patologisk presseskye kultforfatteren Thomas Pynchon. Forgjengeren «Inherent Vice» (2014) ble regissørens mest polariserende film; en slapstick-psykedelisk «L.A. Noir»-krimkomedie mange av oss elsker, men som floppet brutalt på amerikanske kinoer.

Da er det jo gøy at «One Battle After Another» er Andersons hittil mest kostbare film, som brenner av rundt 1.6 milliarder kroner på en nesten tre timer lang, politisk ladet actionkomedie-odysse omslynget av tett marijuana-tåke - som trolig må tjene inn mer penger enn alle av regissørens filmer til sammen for å bære seg økonomisk. Resultatet er heldigvis hans mest publikumsvennlige, energiske og underholdende film siden «Boogie Nights», og en av årets største oppturer så langt. En begivenhet vel verdt å feire, som Paul Thomas Anderson angivelig har pønsket på i nærmere tjue år.