En kamp verdt å kjempe for
Paul Thomas Andersons «One Battle After Another» er en umiddelbar filmklassiker.
Leonardo DiCaprio i «One Battle After Another».
Foto: Warner Bros Discovery
Filmanmeldelse
Vår mann Paul Thomas Anderson gir seg i kast med sin andre
filmatisering av den notorisk ufilmbare og patologisk presseskye
kultforfatteren Thomas Pynchon. Forgjengeren «Inherent Vice» (2014) ble
regissørens mest polariserende film; en slapstick-psykedelisk «L.A.
Noir»-krimkomedie mange av oss elsker, men som floppet brutalt på amerikanske
kinoer.
Da er det jo gøy at «One Battle After Another» er Andersons hittil
mest kostbare film, som brenner av rundt 1.6 milliarder kroner på en nesten tre
timer lang, politisk ladet actionkomedie-odysse omslynget av tett
marijuana-tåke - som trolig må tjene inn mer penger enn alle av regissørens
filmer til sammen for å bære seg økonomisk. Resultatet er heldigvis hans mest
publikumsvennlige, energiske og underholdende film siden «Boogie Nights», og en
av årets største oppturer så langt. En begivenhet vel verdt å feire, som Paul
Thomas Anderson angivelig har pønsket på i nærmere tjue år.