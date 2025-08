En ekte entertainer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Headlineren på Øyafestivalens siste dag er en artist som virkelig har skutt i været de siste årene. Chappell Roan tok for alvor av i 2023, da hun slapp debutalbumet sitt «The Rise and Fall of a Midwest Princess».

Både musikkmiljøet og det skeive miljøet har hatt et øye på den åpent lesbiske artisten i flere år, men det var singelen «Pink pony club» som dyttet henne til stjernestatus. Når hun synger den splitter nye låten «Subway» på Øyafestivalen blir statusen klokkeklar. Oslo får singelens livepremiere, og likevel synger store deler av Tøyenparken med.